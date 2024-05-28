Кривенцов определился с первыми новичками в Буковине
К буковинцам присоединятся игроки «Кремня»
Первыми летними новичками перволиговой «Буковины», которая недавно на пост главного тренера назначила Валерия Кривенцова, станут Орест Панчишин и Давронбек Азизов, которые ранее защищали цвета понизившегося в классе «Кремня».
Эти футболисты присоединятся к «Буковине» 17 июня, когда команда начнет первый этап подготовки после возвращения из отпуска.
Руководство ФК «Буковина» не скрывает, что перед командой будет поставлена задача завоевать путевку в УПЛ.
Ранее мы сообщали, что Валерий Кривенцов уже отказался от услуг девяти футболистов «Буковины».
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