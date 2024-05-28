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Украина. Первая лига
28 мая 2024, 09:51 | Обновлено 28 мая 2024, 09:52
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0

Кривенцов определился с первыми новичками в Буковине

К буковинцам присоединятся игроки «Кремня»

28 мая 2024, 09:51 | Обновлено 28 мая 2024, 09:52
290
0
Кривенцов определился с первыми новичками в Буковине
ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Первыми летними новичками перволиговой «Буковины», которая недавно на пост главного тренера назначила Валерия Кривенцова, станут Орест Панчишин и Давронбек Азизов, которые ранее защищали цвета понизившегося в классе «Кремня».

Эти футболисты присоединятся к «Буковине» 17 июня, когда команда начнет первый этап подготовки после возвращения из отпуска.

Руководство ФК «Буковина» не скрывает, что перед командой будет поставлена задача завоевать путевку в УПЛ.

Ранее мы сообщали, что Валерий Кривенцов уже отказался от услуг девяти футболистов «Буковины».

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Буковина Черновцы Валерий Кривенцов
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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