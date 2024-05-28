В АПЛ готовится замена экс-тренера Шахтера на экс-тренера Мудрика

Клуб «Брайтон» изучает вопрос возвращения на тренерский мостик команды Грэма Поттера.

Поттер уже работал в «Брайтоне» с 2019 по 2022 год, после чего возглавил лондонский «Челси». Напомним, из стана «пенсионеров» он был уволен в апреле 2023 года, проработал до этого полгода с украинским вингером Михаилом Мудриком, перебравшимся в Лондон из донецкого «Шахтера» в январе 2023-го.

Как известно, ранее «Брайтон» покинул Роберт Де Дзебри, работавший ранее в «Шахтере».

Ранее Де Дзерби рассказал о новом клубе, уйдя из «Брайтона».