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Англия
28 мая 2024, 08:56 | Обновлено 28 мая 2024, 09:04
1004
0

В АПЛ готовится замена экс-тренера Шахтера на экс-тренера Мудрика

«Брайтон» рассматривает вариант с возвращением Грэма Поттера

28 мая 2024, 08:56 | Обновлено 28 мая 2024, 09:04
1004
0
В АПЛ готовится замена экс-тренера Шахтера на экс-тренера Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Клуб «Брайтон» изучает вопрос возвращения на тренерский мостик команды Грэма Поттера.

Поттер уже работал в «Брайтоне» с 2019 по 2022 год, после чего возглавил лондонский «Челси». Напомним, из стана «пенсионеров» он был уволен в апреле 2023 года, проработал до этого полгода с украинским вингером Михаилом Мудриком, перебравшимся в Лондон из донецкого «Шахтера» в январе 2023-го.

Как известно, ранее «Брайтон» покинул Роберт Де Дзебри, работавший ранее в «Шахтере».

Ранее Де Дзерби рассказал о новом клубе, уйдя из «Брайтона».

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Брайтон Грэм Поттер Роберто Де Дзерби Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: The Guardian
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