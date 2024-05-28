В АПЛ готовится замена экс-тренера Шахтера на экс-тренера Мудрика
«Брайтон» рассматривает вариант с возвращением Грэма Поттера
Клуб «Брайтон» изучает вопрос возвращения на тренерский мостик команды Грэма Поттера.
Поттер уже работал в «Брайтоне» с 2019 по 2022 год, после чего возглавил лондонский «Челси». Напомним, из стана «пенсионеров» он был уволен в апреле 2023 года, проработал до этого полгода с украинским вингером Михаилом Мудриком, перебравшимся в Лондон из донецкого «Шахтера» в январе 2023-го.
Как известно, ранее «Брайтон» покинул Роберт Де Дзебри, работавший ранее в «Шахтере».
Ранее Де Дзерби рассказал о новом клубе, уйдя из «Брайтона».
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