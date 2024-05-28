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  4. ВИДЕО. Довбик и Цыганков заговорили на испанском. Фаны Жироны – в восторге
Испания
28 мая 2024, 05:22 |
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ВИДЕО. Довбик и Цыганков заговорили на испанском. Фаны Жироны – в восторге

Артем, Виктор и команда «Жироны» отпраздновали третье место Ла Лиги 2023/24

28 мая 2024, 05:22 |
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ВИДЕО. Довбик и Цыганков заговорили на испанском. Фаны Жироны – в восторге

Каталанская «Жирона» вместе с украинскими футболистами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым устроила парад в честь бронзовых наград Ла Лиги 2023/24.

Игроки команды обращались кболельщикам. Продемонстрировать свои знания испанского пришлось и Довбику с Цыганковым:

Артем Довбик (с помощью Алейша Гарсии): «Добрый вечер. Я хочу поблагодарить свою команду за поддержку, а болельщикам – за их невероятный энтузиазм. Этот сезон был фантастическим, потому что мы были одной семьей. Большое спасибо всем».

Виктор Цыганков: «Добрый вечер всем. Спасибо большое за поддержку и любовь в этом сезоне. Наслаждайтесь праздником и до встречи в следующем сезоне. Вперед Жирона!».

Артем и Виктор попали в символическую сборную последнего 38-го тура чемпионата Испании по версии WkoScored.

ВИДЕО. Довбик и Цыганков заговорили на испанском. Фаны Жироны – в восторге

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видео фанаты болельщики Жирона Артем Довбик Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу Алейш Гарсия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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