Каталанская «Жирона» вместе с украинскими футболистами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым устроила парад в честь бронзовых наград Ла Лиги 2023/24.

Игроки команды обращались кболельщикам. Продемонстрировать свои знания испанского пришлось и Довбику с Цыганковым:

Артем Довбик (с помощью Алейша Гарсии): «Добрый вечер. Я хочу поблагодарить свою команду за поддержку, а болельщикам – за их невероятный энтузиазм. Этот сезон был фантастическим, потому что мы были одной семьей. Большое спасибо всем».

Виктор Цыганков: «Добрый вечер всем. Спасибо большое за поддержку и любовь в этом сезоне. Наслаждайтесь праздником и до встречи в следующем сезоне. Вперед Жирона!».

Артем и Виктор попали в символическую сборную последнего 38-го тура чемпионата Испании по версии WkoScored.

ВИДЕО. Довбик и Цыганков заговорили на испанском. Фаны Жироны – в восторге