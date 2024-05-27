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  4. Довбик и Цыганков получили признание за последнюю игру сезона
Испания
27 мая 2024, 15:08 |
1031
1

Довбик и Цыганков получили признание за последнюю игру сезона

Украинские игроки «Жироны» попали в символическую сборную 38-го тура Ла Лиги

27 мая 2024, 15:08 |
1031
1
Довбик и Цыганков получили признание за последнюю игру сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинские футболисты каталонской «Жироны» Артем Довбик и Виктор Цыганков попали в символическую сборную 38-го тура Ла Лиги по версии статистического портала WhoScored.

В матче против «Гранады» Артем Довбик отметился 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Такой перфоманс 26-летнего нападающего был оценен в 9.9 баллов, что позволило ему стать лучшим игроком тура.

Виктор Цыганков против той же «Гранады» забил дважды и 1 раз ассистировал на партнера. Его оценка (9.4 балла) является второй самой высокой в символической сборной.

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Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу WhoScored
Дмитро Вербинський Источник: WhoScored
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