Довбик и Цыганков получили признание за последнюю игру сезона
Украинские игроки «Жироны» попали в символическую сборную 38-го тура Ла Лиги
Украинские футболисты каталонской «Жироны» Артем Довбик и Виктор Цыганков попали в символическую сборную 38-го тура Ла Лиги по версии статистического портала WhoScored.
В матче против «Гранады» Артем Довбик отметился 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Такой перфоманс 26-летнего нападающего был оценен в 9.9 баллов, что позволило ему стать лучшим игроком тура.
Виктор Цыганков против той же «Гранады» забил дважды и 1 раз ассистировал на партнера. Его оценка (9.4 балла) является второй самой высокой в символической сборной.
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