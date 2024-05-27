Довбик и Цыганков получили признание за последнюю игру сезона

Украинские футболисты каталонской «Жироны» Артем Довбик и Виктор Цыганков попали в символическую сборную 38-го тура Ла Лиги по версии статистического портала WhoScored.

В матче против «Гранады» Артем Довбик отметился 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Такой перфоманс 26-летнего нападающего был оценен в 9.9 баллов, что позволило ему стать лучшим игроком тура.

Виктор Цыганков против той же «Гранады» забил дважды и 1 раз ассистировал на партнера. Его оценка (9.4 балла) является второй самой высокой в символической сборной.