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Испания
28 мая 2024, 05:41 |
1479
2

Обнародована странная сборная сезона Ла Лиги. Нашлось ли место украинцам?

Ни Артем Довбик, ни Андрей Лунин, ни Виктор Цыганков не попали в список лучших...

28 мая 2024, 05:41 |
1479
2
Обнародована странная сборная сезона Ла Лиги. Нашлось ли место украинцам?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Статистические портал WhoScored и SofaScore опубликовали символические сборные сезона Ла Лиги 2023/24.

Ни один из украинских футболистов не попал в список лучших. Артем Довбик из «Жироны», несмотря на то, что стал лучшим бомбардиром кампании, уступил место Вини Жуниору и Александеру Серлоту (WhoScored) / Яго Аспасу и Антуану Гризманну (SofaScore).

Место в воротах в версиях обоих порталов занял Пауло Гассанига из «Жироны», не позволив попасть туда Лунину.

Конкуренция на позицию Виктора Цыганкова была достаточно большой.

Отметим, что Довбик и Цыганков попали в символическую сборную последнего 38-го тура чемпионата Испании по версии WkoScored.

Сборная сезона Ла Лиги 2023/24 по версии WhoScored

Сборная сезона Ла Лиги 2023/24 по версии SofaScore

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символическая сборная Ла Лига чемпионат Испании по футболу Артем Довбик Виктор Цыганков Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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New Zealander
А чому дивну? Як на мене то все справедливо. 
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luceorius
 Таке враження, що це версія не поважних видань, а русофіла ( українофоба ) агаркова. У нього що не допис, то русизми, кострубатий переклад на українську.
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0
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