Обнародована странная сборная сезона Ла Лиги. Нашлось ли место украинцам?

Статистические портал WhoScored и SofaScore опубликовали символические сборные сезона Ла Лиги 2023/24.

Ни один из украинских футболистов не попал в список лучших. Артем Довбик из «Жироны», несмотря на то, что стал лучшим бомбардиром кампании, уступил место Вини Жуниору и Александеру Серлоту (WhoScored) / Яго Аспасу и Антуану Гризманну (SofaScore).

Место в воротах в версиях обоих порталов занял Пауло Гассанига из «Жироны», не позволив попасть туда Лунину.

Конкуренция на позицию Виктора Цыганкова была достаточно большой.

Отметим, что Довбик и Цыганков попали в символическую сборную последнего 38-го тура чемпионата Испании по версии WkoScored.

Сборная сезона Ла Лиги 2023/24 по версии WhoScored

Сборная сезона Ла Лиги 2023/24 по версии SofaScore