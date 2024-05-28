Обнародована странная сборная сезона Ла Лиги. Нашлось ли место украинцам?
Ни Артем Довбик, ни Андрей Лунин, ни Виктор Цыганков не попали в список лучших...
Статистические портал WhoScored и SofaScore опубликовали символические сборные сезона Ла Лиги 2023/24.
Ни один из украинских футболистов не попал в список лучших. Артем Довбик из «Жироны», несмотря на то, что стал лучшим бомбардиром кампании, уступил место Вини Жуниору и Александеру Серлоту (WhoScored) / Яго Аспасу и Антуану Гризманну (SofaScore).
Место в воротах в версиях обоих порталов занял Пауло Гассанига из «Жироны», не позволив попасть туда Лунину.
Конкуренция на позицию Виктора Цыганкова была достаточно большой.
Отметим, что Довбик и Цыганков попали в символическую сборную последнего 38-го тура чемпионата Испании по версии WkoScored.
Сборная сезона Ла Лиги 2023/24 по версии WhoScored
Сборная сезона Ла Лиги 2023/24 по версии SofaScore
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