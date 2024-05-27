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Украина. Премьер лига
27 мая 2024, 22:35 | Обновлено 27 мая 2024, 22:42
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0

В УПЛ определили лучшего игрока и лучшего тренера 30-го тура

Лучшими в туре названы Луифер Эрнандес и Сергей Шищенко из Полесья

27 мая 2024, 22:35 | Обновлено 27 мая 2024, 22:42
390
0
В УПЛ определили лучшего игрока и лучшего тренера 30-го тура
УПЛ. Луифер Эрнандес и Сергей Шищенко

Украинская Премьер-лига официально объявила лучшего игрока и лучшего тренера 30-го тура.

Поединки 30-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись 24 и 25 мая.

Лучшими в туре названы Луифер Эрнандес и Сергей Шищенко из Полесья.

Результаты голосования за лучшего игрока 30-го тура УПЛ

  • Луифер Эрнандес (Полесье) – 46,2%
  • Хуан Альвина Безерра (Александрия) – 22,3%
  • Олег Очеретько (Днепр-1) – 14,6%
  • Самба Диалло (Динамо) – 17%

Результаты голосования за лучшего тренера 30-го тура УПЛ

  • Сергей Шищенко (Полесье) – 46,9%
  • Олег Шандрук (Верес) – 25,3%
  • Руслан Ротань (Александрия) – 19,3%
  • Юрий Максимов (Днепр-1) – 8,6%
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Сергей Шищенко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига лучший игрок Полесье Житомир лучший тренер Луифер Эрнандес
Николай Степанюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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