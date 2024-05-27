Украина. Премьер лига27 мая 2024, 22:35 | Обновлено 27 мая 2024, 22:42
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В УПЛ определили лучшего игрока и лучшего тренера 30-го тура
Лучшими в туре названы Луифер Эрнандес и Сергей Шищенко из Полесья
27 мая 2024, 22:35 | Обновлено 27 мая 2024, 22:42
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Украинская Премьер-лига официально объявила лучшего игрока и лучшего тренера 30-го тура.
Поединки 30-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись 24 и 25 мая.
Лучшими в туре названы Луифер Эрнандес и Сергей Шищенко из Полесья.
Результаты голосования за лучшего игрока 30-го тура УПЛ
- Луифер Эрнандес (Полесье) – 46,2%
- Хуан Альвина Безерра (Александрия) – 22,3%
- Олег Очеретько (Днепр-1) – 14,6%
- Самба Диалло (Динамо) – 17%
Результаты голосования за лучшего тренера 30-го тура УПЛ
- Сергей Шищенко (Полесье) – 46,9%
- Олег Шандрук (Верес) – 25,3%
- Руслан Ротань (Александрия) – 19,3%
- Юрий Максимов (Днепр-1) – 8,6%
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