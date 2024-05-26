Украина. Премьер лига26 мая 2024, 21:31 | Обновлено 26 мая 2024, 21:46
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Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 30-го тура УПЛ
Поединки 30-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись 24 и 25 мая
26 мая 2024, 21:31 | Обновлено 26 мая 2024, 21:46
441
0
Украинская Премьер-лига официально объявила шорт-листы претендентов на лучшего игрока и лучшего тренера 30-го тура.
Поединки 30-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись 24 и 25 мая.
Претенденты на лучшего игрока 30-го тура УПЛ
- Олег Очеретько (Днепр-1)
- Хуан Альвина Безерра (Александрия)
- Самба Диалло (Динамо)
- Луифер Эрнандес (Полесье)
Претенденты на лучшего тренера 30-го тура УПЛ
- Юрий Максимов (Днепр-1)
- Руслан Ротань (Александрия)
- Олег Шандрук (Верес)
- Сергей Шищенко (Полесье)
Голосование проходит на официальных ресурсах УПЛ до 27 мая 15:00.
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