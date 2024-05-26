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Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 21:31 | Обновлено 26 мая 2024, 21:46
441
0

Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 30-го тура УПЛ

Поединки 30-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись 24 и 25 мая

26 мая 2024, 21:31 | Обновлено 26 мая 2024, 21:46
441
0
Названы претенденты на лучшего игрока и тренера 30-го тура УПЛ
СК Днепр-1. Олег Очеретько

Украинская Премьер-лига официально объявила шорт-листы претендентов на лучшего игрока и лучшего тренера 30-го тура.

Поединки 30-го тура Украинской Премьер-лиги состоялись 24 и 25 мая.

Претенденты на лучшего игрока 30-го тура УПЛ

  • Олег Очеретько (Днепр-1)
  • Хуан Альвина Безерра (Александрия)
  • Самба Диалло (Динамо)
  • Луифер Эрнандес (Полесье)

Претенденты на лучшего тренера 30-го тура УПЛ

  • Юрий Максимов (Днепр-1)
  • Руслан Ротань (Александрия)
  • Олег Шандрук (Верес)
  • Сергей Шищенко (Полесье)

Голосование проходит на официальных ресурсах УПЛ до 27 мая 15:00.

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Николай Степанюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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