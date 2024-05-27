Назван лучший игрок Динамо в матче последнего тура против Руха
Антон Царенко стал автором победного гола в матче 30-го тура УПЛ
Болельщики Динамо в клубных соцсетях выбрали лучшего игрока матча 30-го тура УПЛ, в котором киевляне на выезде встречались с львовским Рухом.
Большинство респондентов (36%) выбрало игроком матча автора победного гола полузащитника Антона Царенко.
Второе место в опросе занял полузащитник Самба Диалло, который забил первый мяч в матче и отстал от Царенко всего на полсотни голосов (34%).
А третье место поделили сразу три игрока – вратарь Руслан Нещерет, защитники Денис Попов и Владислав Дубинчак (по 5%).
«Динамо» победило со счетом 2:1 благодаря голам Диалло и Царенко. В составе «Руха» отличился Дидык.
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