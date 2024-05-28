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  4. Довбик повторил достижение лучшего игрока Чемпионата мира 2010
Испания
28 мая 2024, 01:27 |
278
0

Довбик повторил достижение лучшего игрока Чемпионата мира 2010

Украинский нападающий выиграл бомбардирскую гонку Ла Лиги

28 мая 2024, 01:27 |
278
0
Довбик повторил достижение лучшего игрока Чемпионата мира 2010
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26 мая завершился сезон чемпионата Испании по футболу 2023/24.

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик стал лучшим бомбардиром турнира. Артем в 36 матчах испанского чемпионата забил 24 гола.

Довбик стал первым обладателем награды Пичичи (приз лучшему бомбардиру Ла Лиги) с сезона 2008-09, который не является представителем двух испанских грандов – «Реала» и «Барселоны». В последний раз подобное удавалось лучшему игроку чемпионата мира 2010 года Диего Форлану, который в сезоне 2008-09 забил 32 мяча за «Атлетико».

Напомним Артем Довбик также повторил невероятное достижение легендарного украинского бомбардира Андрея Шевченко по количеству голов, забитых украинцами за один сезон в топ-5 европейских лигах в 21 веке.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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