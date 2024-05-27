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  4. Юрий МОРОЗ: «Украина U-17 на Евро заслуживала большего»
Молодежные турниры
27 мая 2024, 20:45 |
503
4

Юрий МОРОЗ: «Украина U-17 на Евро заслуживала большего»

Главный тренер юношеской сборной подвел итоги еврочемпионата

27 мая 2024, 20:45 |
503
4
Юрий МОРОЗ: «Украина U-17 на Евро заслуживала большего»
УАФ. Юрий Мороз

С Кипра вернулась юношеская сборная Украины по футболу, которая приняла участие в финальной части чемпионата Европы среди игроков не старше 2007 года рождения.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер сборной Украины U-17 Юрий Мороз рассказал, почему его подопечным не удалось выйти из группы и пришлось досрочно покинуть континентальный форум:

– Конечно, отправлялись на Кипр с амбициозными планами, по крайней мере, завоевание путевки в четвертьфинал, казалось, реальностью. Ведь владели необходимой информацией о соперниках из Сербии, Чехии и хозяев, не было сбоев и в подготовительном процессе, в моем распоряжении были практически все игроки, которых я хотел видеть в сборной, за исключением 1-2 травмированных.

– Почему же тогда не удалось занять одно из двух проходных мест?
– О недооценке оппонентов не может быть и речи. В плане настроя также не было проблем. Возможно, злую шутку с подопечными сыграло их большое желание выступить как можно лучше. И, как часто бывает в таких случаях среди юных футболистов, этот груз ответственности давил и приводил, как к индивидуальным ошибкам, так и коллективным просчетам. Поэтому украинцы и не воспользовались возможностью «выстрелить» на Евро, ограничившись третьим местом в группе.

Хотя, убежден, что по уровню подготовки подопечные заслуживали большего. Очень обидно.

– Вы также возглавляете юношескую сборную Украины (U-18), на кого-то из футболистов, выступавших на Кипре рассчитываете уже в ближайшее время?
– Конечно, надеюсь, что из этой неудачи будут сделаны правильные выводы, что позволит ребятам и в дальнейшем прогрессировать.

Напомним, что 26 мая в городе Ларнака на чемпионате Европы 2024 U-17 юношеская сборная Украины U-17 выиграла выиграла заключительный матч 3-го тура против команды Кипра (2:0).

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чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17 Юрий Мороз инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 4
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Marcus
Сука, тільки не з тобою. З тобою ця команда була приречена з самого початку. Найгірше, що як завжди вже за правило, ніхто за це призначення не відповість. 
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+1
mrCorsairs
Збірна заслуговувала кращого тренера а не фізрука.
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+1
turist86
Чому Волошин з Реал Мадрид не потрапив у заявку?
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0
Marcus
Ще дуже прикро , що наші журнашлюшки, ніколи не спитають і не розірвуть на прес-конференції якогось чудо-тренера на шмаття. А цей чудо- тренер розвалиться на кріслі, та буде важно відповідати щось на кшалт :
- молоді не опитні.
- важка дорога, футбольори після важкого сезону ( бо Бля він лише в нас такий важкий)
- це талантліва маладьож, но нада падаждать
- нє виканалі план на ігру
Ось тільки цього плану ніколи й не було, і допоки тренера будуть вибирати в бані за кружкою пива, нічого у нас не зміниться. Ніколи
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0
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