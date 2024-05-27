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  4. Эдуард САРАПИЙ: «Могли занять место выше, чем четвертое»
Украина. Премьер лига
27 мая 2024, 19:32 |
299
2

Эдуард САРАПИЙ: «Могли занять место выше, чем четвертое»

Защитник «Днепра-1» подвел итоги сезона

27 мая 2024, 19:32 |
299
2
Эдуард САРАПИЙ: «Могли занять место выше, чем четвертое»
СК Днепр-1. Эдуард Сарапий

Защитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий прокомментировал победу 2:0 над «Черноморцем» в 30-м туре УПЛ и подвел итоги сезона для команды:

– Подведите пожалуйста итоги этого сезона для «Днепра-1»? Является ли он удачным? Потому что с одной стороны оформили выход в еврокубки, но с другой могли побороться за большее. В свое время были в лидерах таблицы.
– В целом мы довольны сезоном, поскольку выполнили поставленную задачу, но понимаем, что могли занять место выше, чем четвертое. Всегда хочется бороться за медали, а не просто за попадание в Европу.

– Что касается матча с «Черноморцем», во время празднования одного из голов – Юрий Максимов и Евгений Селезнев побежали радоваться с командой к чужим воротам, в прессе была информация, что Юрий Максимов во время празднования сказал, что-то в духе «Полесье выиграет, мы не можем проиграть». Правда ли это?
– Мы все понимали, насколько важен этот матч и для тренерского штаба, и для руководства, поэтому и были такие эмоции. Он тогда сказал коротко: «Давайте ребята, Полесье 2:0 выиграет».

– Следили ли вы в перерыве за тем, как играют конкуренты в турнирной таблице, и было ли это обременительным бременем?
– Мы в перерыве знали, как играют конкуренты, но отталкивались только от своей игры.

– Какие эмоции испытали после финального свистка? Сезон, думаю согласитесь, был очень тяжелым.
– Для меня ощущение победы это когда ты заходишь в раздевалку и все радуются. Наверно, только тогда приходит понимание выполненного.

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Эдуард Сарапий Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: Telegram
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Комментарии 2
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Xvalenok03
Он считает что стакан полуполный.
Я считаю что стакан полупустой 
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vruthiy-112
Даже вище.!!!
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