В Карпатах началась чистка состава

Как стало известно Sport.ua, за «Карпаты» больше не будут выступать Егор Картушов, Юрий Романюк, а также арендованные Ариэльсон и Михаил Хромей.

По информации нашего источника, компанию им могут составить еще пятеро игроков, от услуг которых «зелено-белые» откажутся.

Конкретика с ними появится в начале июня, когда станет известно о новичках, которых возьмут на усиление.

Ранее главный тренер львовян Мирон Маркевич заявлял, что 60% игроков «Карпат» не тянут уровень УПЛ и нужно изменить состав.