В Карпатах началась чистка состава
Львовяне уже завершили сотрудничество с четырьмя игроками
Как стало известно Sport.ua, за «Карпаты» больше не будут выступать Егор Картушов, Юрий Романюк, а также арендованные Ариэльсон и Михаил Хромей.
По информации нашего источника, компанию им могут составить еще пятеро игроков, от услуг которых «зелено-белые» откажутся.
Конкретика с ними появится в начале июня, когда станет известно о новичках, которых возьмут на усиление.
Ранее главный тренер львовян Мирон Маркевич заявлял, что 60% игроков «Карпат» не тянут уровень УПЛ и нужно изменить состав.
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