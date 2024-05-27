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  4. В Карпатах началась чистка состава
Украина. Премьер лига
27 мая 2024, 19:15 |
2580
1

В Карпатах началась чистка состава

Львовяне уже завершили сотрудничество с четырьмя игроками

27 мая 2024, 19:15 |
2580
1
В Карпатах началась чистка состава
ФК Карпаты

Как стало известно Sport.ua, за «Карпаты» больше не будут выступать Егор Картушов, Юрий Романюк, а также арендованные Ариэльсон и Михаил Хромей.

По информации нашего источника, компанию им могут составить еще пятеро игроков, от услуг которых «зелено-белые» откажутся.

Конкретика с ними появится в начале июня, когда станет известно о новичках, которых возьмут на усиление.

Ранее главный тренер львовян Мирон Маркевич заявлял, что 60% игроков «Карпат» не тянут уровень УПЛ и нужно изменить состав.

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Карпаты Львов Егор Картушов Юрий Романюк Ариэльсон Михаил Хромей трансферы трансферы УПЛ
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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Gargantua
Романюк неплохого уровня игрок
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