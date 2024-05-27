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Украина. Премьер лига
27 мая 2024, 17:39 | Обновлено 27 мая 2024, 18:19
1021
0

Опытный хавбек Полесья подтвердил свой уход из клуба

Василий Грицук станет свободным агентом

27 мая 2024, 17:39 | Обновлено 27 мая 2024, 18:19
1021
0
Опытный хавбек Полесья подтвердил свой уход из клуба
ФК Полесье. Василий Грицук

В понедельник, 27 мая, появилась информация, что «Полесье» завершит сотрудничество с опытным полузащитником Василием Грицуком. В комментарии сайту Sport.ua футболист подтвердил эту новость.

«Да, это правда. Хочу сказать, что я очень доволен своим периодом в «Полесье». Играть в житомирской команде из Первой лиги и добыть путевку в еврокубки – это довольно неплохое достижение.

Добавлю, что о завершении карьеры еще не думал», – сказал Грицук.

Грицук стал игроком «Полесья» в 2021 году. За это время провел за житомирскую команду 73 матча, забил 14 мячей и сделал 8 ассистов.

Отметим, что контракт 36-летнего хавбека с «Полесьем» действует до 30 июня 2025 года.

Ранее стало известно, какие игроки покинут «Полесье» в летнее трансферное окно.

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Василий Грицук Полесье Житомир свободный агент инсайд Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ трансферы
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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