Опытный хавбек Полесья подтвердил свой уход из клуба

В понедельник, 27 мая, появилась информация, что «Полесье» завершит сотрудничество с опытным полузащитником Василием Грицуком. В комментарии сайту Sport.ua футболист подтвердил эту новость.

«Да, это правда. Хочу сказать, что я очень доволен своим периодом в «Полесье». Играть в житомирской команде из Первой лиги и добыть путевку в еврокубки – это довольно неплохое достижение.

Добавлю, что о завершении карьеры еще не думал», – сказал Грицук.

Грицук стал игроком «Полесья» в 2021 году. За это время провел за житомирскую команду 73 матча, забил 14 мячей и сделал 8 ассистов.

Отметим, что контракт 36-летнего хавбека с «Полесьем» действует до 30 июня 2025 года.

Ранее стало известно, какие игроки покинут «Полесье» в летнее трансферное окно.