Стало известно, какие игроки покинут Полесье в летнее трансферное окно
У «волков» ожидается кадровая чистка
Житомирский клуб «Полесье» запланировал значительное обновление состава и летнее трансферное окно.
«Волки» планируют не только подписывать новых игроков, но и хотят распрощаться с рядом футболистов. По информации источника в следующем сезоне руководство и тренерский штаб не рассчитывают, как минимум, на девять футболистов. Это опытные вратари Денис Бойко и Артем Поспелов, защитники Артем Шабанов и Василий Кравец, хавбек Василий Грицук и форвард Денис Ндукве. Кроме того, возвращается в «Динамо» арендованный латераль Никита Кравченко.
Ранее стало известно, что львовские «Карпаты», которые в этом сезоне заняли второе место в Первой лиге, проявляют интерес к ключевому полузащитнику житомирского «Полесья» Вячеславу Танковскому.
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