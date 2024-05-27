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  4. Стало известно, какие игроки покинут Полесье в летнее трансферное окно
Украина. Премьер лига
27 мая 2024, 13:53 |
523
0

Стало известно, какие игроки покинут Полесье в летнее трансферное окно

У «волков» ожидается кадровая чистка

27 мая 2024, 13:53 |
523
0
Стало известно, какие игроки покинут Полесье в летнее трансферное окно
ФК Полесье

Житомирский клуб «Полесье» запланировал значительное обновление состава и летнее трансферное окно.

«Волки» планируют не только подписывать новых игроков, но и хотят распрощаться с рядом футболистов. По информации источника в следующем сезоне руководство и тренерский штаб не рассчитывают, как минимум, на девять футболистов. Это опытные вратари Денис Бойко и Артем Поспелов, защитники Артем Шабанов и Василий Кравец, хавбек Василий Грицук и форвард Денис Ндукве. Кроме того, возвращается в «Динамо» арендованный латераль Никита Кравченко.

Ранее стало известно, что львовские «Карпаты», которые в этом сезоне заняли второе место в Первой лиге, проявляют интерес к ключевому полузащитнику житомирского «Полесья» Вячеславу Танковскому.

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Денис Бойко Артем Шабанов Василий Кравец Василий Грицук Денис Ндукве Никита Кравченко Полесье Житомир Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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