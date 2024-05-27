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Чемпионат Европы
27 мая 2024, 17:41 |
498
0

С Ямалом и Хесусом Навасом. Расширенная заявка Испании на Евро-2024

Луис де ла Фуэнте вызвал 29 игроков

27 мая 2024, 17:41 |
498
0
С Ямалом и Хесусом Навасом. Расширенная заявка Испании на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил расширенную заявку команды на Евро-2024. В нее вошли 29 игроков, трех придется отсеять. В заявке оказались 16-летний Ламин Ямал и 38-летний ветеран Хесус Навас.

Напомним, из-за травмы Евро-2024 пропустит хавбек «Бетиса» Иско.

Расширенная заявка сборной Испании:

Вратари: Унаи Симон (Атлетик), Давид Райя (Арсенал), Алекс Ремиро (Реал Сосьедад)

Защитники: Хесус Навас (Севилья), Дани Карвахаль (Реал Мадрид), Эмерик Ляпорт (Аль-Наср), Начо (Реал Мадрид), Робен Ле Норман (Реал Сосьедад), Пау Кубарси (Барселона), Марк Кукурелья (Челси), Алекс Гримальдо (Байер), Даниэль Вивиан (Атлетик).

Полузащитники: Родри (Манчестер Сити), Фабиан Руис (ПСЖ), Микель Мерино (Реал Сосьедад), Маркос Льоренте (Атлетико), Педри (Барселона), Мартин Субименди (Реал Сосьедад), Алекс Баена (Вильярреал), Алейш Гарсия (Жирона), Фермин Лопес (Барселона).

Нападающие: Альваро Мората (Атлетико), Ферран Торрес (Барселона), Дани Ольмо (РБ Лейпциг), Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад), Нико Уильямс (Атлетик), Хоселу (Реал Мадрид), Ламин Ямал (Барселона), Айосе Перес (Бетис).

Напомним, на групповом этапе Евро-2024 соперниками Испании будут Италия, Хорватия и Албания.

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Олег Дидух Источник: RFEF
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