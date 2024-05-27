Циципас уверенно одолел Фучовича на старте Ролан Гаррос
Стефанос – один из фаворитов турнира
Один из четырех главных фаворитов Ролан Гаррос Стефанос Циципас (№9 ATP) успешно стаартовал на грунтовом мейджоре.
В матче первого раунда грек в трех сетах переиграл венгра Мартона Фучовича (№54 ATP), который в этом году выиграл грунтовый турнир в Бухаресте.
Ролан Гаррос. Первый круг
Стефанос Циципас (Греция) – Мартон Фучович (Венгрия) – 7:6(7), 6:4, 6:1
В следующем раунде соперником Циципаса станет Даниэль Альтмаер из Германии (№83 ATP).
Циципас – финалист Ролан Гаррос 2021, также играл в полуфинале в 2020-м. В прошлом году остановился в 1/4 финала.
В парном разряде Стефанос с братом Петросом сразятся с Денисом Молчановым.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тайсон проиграл бой за титул абсолютного чемпиона мира
Элина призналась, что ей было очень больно от этого поражения