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Ролан Гаррос
27 мая 2024, 17:20 | Обновлено 27 мая 2024, 17:21
87
0

Циципас уверенно одолел Фучовича на старте Ролан Гаррос

Стефанос – один из фаворитов турнира

27 мая 2024, 17:20 | Обновлено 27 мая 2024, 17:21
87
0
Циципас уверенно одолел Фучовича на старте Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Один из четырех главных фаворитов Ролан Гаррос Стефанос Циципас (№9 ATP) успешно стаартовал на грунтовом мейджоре.

В матче первого раунда грек в трех сетах переиграл венгра Мартона Фучовича (№54 ATP), который в этом году выиграл грунтовый турнир в Бухаресте.

Ролан Гаррос. Первый круг
Стефанос Циципас (Греция) – Мартон Фучович (Венгрия) – 7:6(7), 6:4, 6:1

В следующем раунде соперником Циципаса станет Даниэль Альтмаер из Германии (№83 ATP).

Циципас – финалист Ролан Гаррос 2021, также играл в полуфинале в 2020-м. В прошлом году остановился в 1/4 финала.

В парном разряде Стефанос с братом Петросом сразятся с Денисом Молчановым.

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Стефанос Циципас Ролан Гаррос 2024 Мартон Фучович
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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