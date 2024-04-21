Стали известны победители турниров в Мюнхене и Бухаресте
Ян-Леннард Штруфф выиграл первый титул, Мартон Фучович – второй
Состоялись финалы на двух грунтовых турнирах ATP 250.
В Мюнхене немец Ян-Леннард Штруфф (№28 ATP) обыграл а матче за титул американца Тэйлора Фритца (№15 ATP). Для немца это первый титул на уровне ATP. Он проиграл три предыдущих финала.
В Бухаресте венгр Мартон Фучович (№82 ATP) победил аргентинца Мариано Навоне (№53 ATP). Для Фучовича это второй титул в карьере.
ATP 250 Мюнхен. Финал
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Тэйлор Фриц (США) – 7:5, 6:3
ATP 250 Бухарест. Финал
Мартон Фучович (Венгрия) – Мариано Навоне (Аргентина) – 6:4, 7:5
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