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ATP
21 апреля 2024, 17:28 | Обновлено 21 апреля 2024, 17:29
188
0

Стали известны победители турниров в Мюнхене и Бухаресте

Ян-Леннард Штруфф выиграл первый титул, Мартон Фучович – второй

21 апреля 2024, 17:28 | Обновлено 21 апреля 2024, 17:29
188
0
Стали известны победители турниров в Мюнхене и Бухаресте
ATP. Ян-Леннард Штруфф

Состоялись финалы на двух грунтовых турнирах ATP 250.

В Мюнхене немец Ян-Леннард Штруфф (№28 ATP) обыграл а матче за титул американца Тэйлора Фритца (№15 ATP). Для немца это первый титул на уровне ATP. Он проиграл три предыдущих финала.

В Бухаресте венгр Мартон Фучович (№82 ATP) победил аргентинца Мариано Навоне (№53 ATP). Для Фучовича это второй титул в карьере.

ATP 250 Мюнхен. Финал
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Тэйлор Фриц (США) – 7:5, 6:3

ATP 250 Бухарест. Финал
Мартон Фучович (Венгрия) – Мариано Навоне (Аргентина) – 6:4, 7:5

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ATP Мюнхен ATP Бухарест Ян-Леннард Штруфф Мартон Фучович Тейлор Фритц Томас Мартин Этчеверри
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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