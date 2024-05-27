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  4. Яков КИНАРЕЙКИН: «Я готов быть основным вратарем»
Украина. Премьер лига
27 мая 2024, 16:06 | Обновлено 27 мая 2024, 16:07
737
0

Яков КИНАРЕЙКИН: «Я готов быть основным вратарем»

Вратарь «Днепра-1» рассказал о планах на будущее

27 мая 2024, 16:06 | Обновлено 27 мая 2024, 16:07
737
0
Яков КИНАРЕЙКИН: «Я готов быть основным вратарем»
СК Днепр-1. Яков Кинарейкин

Вратарь «Днепра-1» Яков Кинарейкин оценил сезон в исполнении своей команды и рассказал о планах на будущее.

– Как можете охарактеризовать этот сезон для «Днепра-1»? Можно ли назвать его успешным, потому что с одной стороны команда обеспечила себе квалификацию в еврокубках, с другой же, вполне могла бороться и за призовые места?

– Ну конечно всегда хочется быть в топе, но, имеем то, что имеем, для кого-то это хороший результат, для кого-то нет, каждый выбирает для себя.

– Лично для Вас это положительный результат?

– Если смотреть на следующий сезон, то поставленную цель мы выполнили. Мы хотели в еврокубки, мы сыграем в квалификациях. Перед последним туром вообще могло быть так, что не попадем туда.

– К сожалению, в этом сезоне Вы не были основным вратарем. Сейчас ходят слухи о возможном трансфере Волынца. Если он покинет команду, готовы ли Вы стать основным вратарем в следующем сезоне? Какие у Вас планы относительно продолжения карьеры? Планируете остаться в Днепре, или ищете варианты как в Украине, так и за рубежом?

– Я был готов быть основным вратарем и в начале сезона, и во второй половине. Конечно, готов быть основным и на следующий сезон. О продолжении карьеры сейчас сказать не могу, вариантов много, я рассматриваю любые из них. Готов играть за Днепр, если будет предложение, рассмотрю и его. Хочу быть основным игроком и играть все матчи без исключения. выбирать будем то, что будет лучше мне. сейчас же хочется не думать об этом и просто отдохнуть, как минимум морально от мыслей.

– Вы были вызваны в Олимпийскую сборную Украины по футболу. Как вы восприняли эту новость и стала ли она для вас неожиданностью?

– Я был вызван в резерв, какой-то неожиданностью это не стало. Я готов играть и на таком уровне, принимать всю ответственность. Ведь для меня ответственность это свобода. Благодарен тренерскому штабу за вызов, но хочется быть непосредственно в основном списке, но имеем что имеем. Нужно играть в клубе, я это понимаю.

Ранее планами на будущее поделился полузащитник «Днепра-1» Максим Третьяков.

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Яков Кинарейкин Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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