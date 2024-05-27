Янник СИННЕР: «Я еще не готов на 100%, но бедро в порядке»

Второй номер мирового рейтинга Янник Синнер прокомментировал ощущения от первого матча на Ролан Гаррос 2024, в котором он переиграл американца Кристофера Юбенкса – 6:3, 6:3, 6:4.

«Бедро в порядке. Я рад, что мы с командой упорно работали, чтобы как можно скорее вернуться на корт. Без команды это было бы невозможно. В целом я еще не готов на 100%. Мы стараемся прибавлять каждый день», – сказал Синнер.

Во втором раунде итальянец сразится с мегаопытным французом Ришаром Гаске (№124 ATP), который получил уайлд-кард от организаторов.