Янник СИННЕР: «Я еще не готов на 100%, но бедро в порядке»
Второй номер мирового рейтинга – о старте на Ролан Гаррос
Второй номер мирового рейтинга Янник Синнер прокомментировал ощущения от первого матча на Ролан Гаррос 2024, в котором он переиграл американца Кристофера Юбенкса – 6:3, 6:3, 6:4.
«Бедро в порядке. Я рад, что мы с командой упорно работали, чтобы как можно скорее вернуться на корт. Без команды это было бы невозможно. В целом я еще не готов на 100%. Мы стараемся прибавлять каждый день», – сказал Синнер.
Во втором раунде итальянец сразится с мегаопытным французом Ришаром Гаске (№124 ATP), который получил уайлд-кард от организаторов.
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