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WTA
27 мая 2024, 15:28 | Обновлено 27 мая 2024, 15:29
467
1

Свитолина рассказала о своем физическом состоянии перед Ролан Гаррос

Элина надеется, что в этом году сможет отыграть полный сезон

27 мая 2024, 15:28 | Обновлено 27 мая 2024, 15:29
467
1
Свитолина рассказала о своем физическом состоянии перед Ролан Гаррос
https://sport.ua/news/685219-elina-svitolina-tsel-stat-pervoy-raketkoy-mira-i-turnir-grand-slam

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своем физическом состоянии перед началом Открытого чемпионата Франции, а также о необходимости защищать большое количество очков в ближайшие месяцы

«Мне уже удалось немного подстроиться под свои травмы, знаем что и как нужно делать. Сейчас уже нет каких-то больших проблем, есть небольшие травмы, которые, думаю, так или иначе есть у каждого спортсмена. Это абсолютно нормальный процесс, когда случается некая большая травма. Тогда тебе нужно делать большое количество рутинных упражнений, чтобы она не беспокоила, чтобы мышцы держались, и боль не возвращалась. Так что мы в процессе, делаем много восстанавливающих процедур и могу сказать, что чувствую себя сейчас более менее хорошо, могу больше тренироваться на корте, имею больше уверенности в своем теле.

Сейчас для меня не особо важны количество очков и позиция в рейтинге. Конечно, они важны, так как влияют на возможность попадать на большие турниры, но для меня главная моя задача, чтобы я могла себя хорошо чувствовать, как физически, так и ментально. Это для меня главный приоритет. Когда я чувствую себя хорошо, то я мотивирована, хорошо играю, спокойно переношу поражения и снова возвращаюсь к работе. Поэтому для меня это очень важно сейчас.

Когда я начинала играть в прошлом году, то у меня вообще не было рейтинга и затем я вернулась в топ-20. Для меня это показатель того, что нет смысла фокусироваться на очках, рейтинге. Нужно фокусироваться на своей физической готовности, ментальном состоянии. Работать, работать и еще раз работать. Очень много турниров, очень много шансов где-то пройти как можно дальше, что-то набрать. Так что главная задача – быть в форме, выдерживать давление, тренировки. Надеюсь, что смогу доиграть полный сезон, потому что в прошлом году мне пришлось после US Open завершить выступления досрочно из-за сложной травмы ноги», – сказала украинка.

Элина свой первый матч на Ролан Гаррос 2024 сыграет 27 мая против экс-первой ракетки мира Каролины Плишковой.

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Элина Свитолина Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач Источник: Большой теннис Украины
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T-800
чуть ли не первый матч для такой классической пары (10 и более матчей в туре) на ТБШ
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