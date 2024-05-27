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Ролан Гаррос
27 мая 2024, 14:22 | Обновлено 27 мая 2024, 14:27
483
0

Свитолина поделилась ожиданиями от матча с Плишковой на Ролан Гаррос

Элина тщательно готовится к этому противостоянию

27 мая 2024, 14:22 | Обновлено 27 мая 2024, 14:27
483
0
Свитолина поделилась ожиданиями от матча с Плишковой на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Плишкова и Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась ожиданиями от предстоящего поединка первого круга Ролан Гаррос против экс-первой ракетки мира Каролины Плишковой.

«Мы хорошо знаем друг друга, много раз встречались, когда стояли в топ-10, поэтому знаем, как мы играли, когда были в топ-форме (смеется). Сейчас будет немного другой матч – она возвращается после некоторых травм, я тоже возвращаюсь после травм и рождения ребенка. Будет очень интересный поединок, я готовлюсь к нему, все тактические моменты обсуждаем с тренером.

В любом случае она игрок топ-уровня, у нее довольно специфическая игра, очень сильная подача, плоские удары, так что нужно будет хорошо подготовиться», – сказала Свитолина.

Это будет 10-я встреча теннисисток, украинка выиграла 4 матча.

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Владимир Клепач Источник: Большой теннис Украины
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