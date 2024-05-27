ФОТО. Довбик поделился эмоциями и дал оценку сезону в Жироне

Форвард испанской «Жироны» Артем Довбик обратился к партнерам по команде и поблагодарил болельщиков клуба за поддержку на протяжении сезона, который каталонцы завершили на 3-й позиции в Ла Лиге.

«Я хочу поблагодарить свою команду за постоянную поддержку и болельщиков за невероятный энтузиазм. Этот сезон был фантастическим, потому что мы были как семья. Большое спасибо вам за все!», – написал Довбик в инстаграме.

Напомним, Артем Довбик по итогам Ла Лиги 2023/2024 стал лучшим бомбардиром чемпионата. На его счету 24 гола.

Ранее экс-нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко сделал Довбику предупреждение относительно будущего.