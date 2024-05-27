ФОТО. Довбик поделился эмоциями и дал оценку сезону в Жироне
Украинский нападающий – о кампании 2023/2024
Форвард испанской «Жироны» Артем Довбик обратился к партнерам по команде и поблагодарил болельщиков клуба за поддержку на протяжении сезона, который каталонцы завершили на 3-й позиции в Ла Лиге.
«Я хочу поблагодарить свою команду за постоянную поддержку и болельщиков за невероятный энтузиазм. Этот сезон был фантастическим, потому что мы были как семья. Большое спасибо вам за все!», – написал Довбик в инстаграме.
Напомним, Артем Довбик по итогам Ла Лиги 2023/2024 стал лучшим бомбардиром чемпионата. На его счету 24 гола.
Ранее экс-нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко сделал Довбику предупреждение относительно будущего.
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