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  4. ФОТО. Довбик поделился эмоциями и дал оценку сезону в Жироне
Испания
27 мая 2024, 11:40 | Обновлено 27 мая 2024, 12:09
1257
0

ФОТО. Довбик поделился эмоциями и дал оценку сезону в Жироне

Украинский нападающий – о кампании 2023/2024

27 мая 2024, 11:40 | Обновлено 27 мая 2024, 12:09
1257
0
ФОТО. Довбик поделился эмоциями и дал оценку сезону в Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард испанской «Жироны» Артем Довбик обратился к партнерам по команде и поблагодарил болельщиков клуба за поддержку на протяжении сезона, который каталонцы завершили на 3-й позиции в Ла Лиге.

«Я хочу поблагодарить свою команду за постоянную поддержку и болельщиков за невероятный энтузиазм. Этот сезон был фантастическим, потому что мы были как семья. Большое спасибо вам за все!», – написал Довбик в инстаграме.

Напомним, Артем Довбик по итогам Ла Лиги 2023/2024 стал лучшим бомбардиром чемпионата. На его счету 24 гола.

Ранее экс-нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко сделал Довбику предупреждение относительно будущего.

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Артем Довбик Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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