Минус претендент для Мудрика. Челси отказался от топ-тренера из Португалии

Наставник лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим не станет новым главным тренером лондонского «Челси».

Сообщается, что, несмотря на имеющийся долгосрочный интерес к Амориму со стороны руководства «Челси», клуб смущает два фактора. Во-первых, это сумма отступных в 15 млн евро за выкуп контракта специалиста, а, во-вторых, отсутствие у него опыта работы в Англии.

В стане «пенсионеров» уверены, что новый тренер команды обязательно должен иметь опыт работы в английской Премьер-лиге.

Аморим с марте 2020 года возглавляет «Спортинг». Под его руководством лиссабонцы выиграли два чемпионата Португалии (2020/2021 и 2023/2024), два Кубка страны (2020/2021, 2021/2022) и Суперкубок Португалии (2021/2022).

Ранее были оглашены принципы выбора нового тренера в «Челси», цвета которого защищает украинец Михаил Мудрик.