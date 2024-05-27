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Англия
27 мая 2024, 10:47 | Обновлено 27 мая 2024, 10:57
272
0

Минус претендент для Мудрика. Челси отказался от топ-тренера из Португалии

«Пенсионеры» не ведут переговоры с Рубеном Аморимом

27 мая 2024, 10:47 | Обновлено 27 мая 2024, 10:57
272
0
Минус претендент для Мудрика. Челси отказался от топ-тренера из Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Наставник лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим не станет новым главным тренером лондонского «Челси».

Сообщается, что, несмотря на имеющийся долгосрочный интерес к Амориму со стороны руководства «Челси», клуб смущает два фактора. Во-первых, это сумма отступных в 15 млн евро за выкуп контракта специалиста, а, во-вторых, отсутствие у него опыта работы в Англии.

В стане «пенсионеров» уверены, что новый тренер команды обязательно должен иметь опыт работы в английской Премьер-лиге.

Аморим с марте 2020 года возглавляет «Спортинг». Под его руководством лиссабонцы выиграли два чемпионата Португалии (2020/2021 и 2023/2024), два Кубка страны (2020/2021, 2021/2022) и Суперкубок Португалии (2021/2022).

Ранее были оглашены принципы выбора нового тренера в «Челси», цвета которого защищает украинец Михаил Мудрик.

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Рубен Аморим Челси чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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