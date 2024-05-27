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  4. Не только Слюбик. Бенфика хочет купить игрока молодежной сборной Украины
Украина. Премьер лига
27 мая 2024, 10:45 |
612
0

Не только Слюбик. Бенфика хочет купить игрока молодежной сборной Украины

Илья Квасница заинтересовал «орлов»

27 мая 2024, 10:45 |
612
0
Не только Слюбик. Бенфика хочет купить игрока молодежной сборной Украины
Фк Рух. Илья Квасница

Ранее мы сообщали, что «Бенфика» начала переговоры со львовским «Рухом» по трансферу защитника Богдана Слюбика.

Однако по информации источника, Слюбик – не единственный игрок «Руха», который заинтересовал лиссабонский клуб. «Бенфика» также заинтересована в трансфере 21-летнего нападающего молодежной сборной Украины Ильи Квасницы. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Квасницы в 1.8 миллиона евро.

В этом сезоне Илья Квасница сыграл за «Рух» во всех турнирах 32 матча, забил девять голов и отдал восемь результативных передач.

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Илья Квасница Богдан Слюбик трансферы УПЛ трансферы Рух Львов Бенфика
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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