Не только Слюбик. Бенфика хочет купить игрока молодежной сборной Украины

Ранее мы сообщали, что «Бенфика» начала переговоры со львовским «Рухом» по трансферу защитника Богдана Слюбика.

Однако по информации источника, Слюбик – не единственный игрок «Руха», который заинтересовал лиссабонский клуб. «Бенфика» также заинтересована в трансфере 21-летнего нападающего молодежной сборной Украины Ильи Квасницы. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Квасницы в 1.8 миллиона евро.

В этом сезоне Илья Квасница сыграл за «Рух» во всех турнирах 32 матча, забил девять голов и отдал восемь результативных передач.