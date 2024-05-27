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Ролан Гаррос
27 мая 2024, 08:34 | Обновлено 27 мая 2024, 08:36
123
0

Джокович высказался о своей форме перед стартом Ролан Гаррос

Серб – о персональной готовности

27 мая 2024, 08:34 | Обновлено 27 мая 2024, 08:36
123
0
Джокович высказался о своей форме перед стартом Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович дал оценку своей физической форме накануне первого матча на Открытом чемпионате Франции 2024.

«За последние месяцы произошло несколько вещей, но я не хочу вдаваться в подробности, не хочу открывать ящик Пандоры и говорить об этих вещах. Я просто пытаюсь сосредоточиться на том, что нужно сделать. Что было, то случилось и прошло. Это то, что больше не может на меня влиять, но я могу научиться исправлять определённые вещи и исправлять то, что мешает мне достичь моего наивысшего уровня производительности. Мы работаем над этим всей командой и надеемся, что это принесет нам хорошие результаты», – рассказал Джокович.

Как известно, в первом круге Ролан Гаррос 2024 Джокович встретится с французом Пьер-Югом Эрбером.

Ранее Новак Джокович признался, кто является главным фаворитом Ролан Гаррос 2024.

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Юрій Остроумов Источник: Punto de Break
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