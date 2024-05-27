Джокович высказался о своей форме перед стартом Ролан Гаррос

Сербский теннисист Новак Джокович дал оценку своей физической форме накануне первого матча на Открытом чемпионате Франции 2024.

«За последние месяцы произошло несколько вещей, но я не хочу вдаваться в подробности, не хочу открывать ящик Пандоры и говорить об этих вещах. Я просто пытаюсь сосредоточиться на том, что нужно сделать. Что было, то случилось и прошло. Это то, что больше не может на меня влиять, но я могу научиться исправлять определённые вещи и исправлять то, что мешает мне достичь моего наивысшего уровня производительности. Мы работаем над этим всей командой и надеемся, что это принесет нам хорошие результаты», – рассказал Джокович.

Как известно, в первом круге Ролан Гаррос 2024 Джокович встретится с французом Пьер-Югом Эрбером.

Ранее Новак Джокович признался, кто является главным фаворитом Ролан Гаррос 2024.