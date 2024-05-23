Джокович признался, кто является главным фаворитом Ролан Гаррос 2024

Первый номер рейтинга АТР Новак Джокович из Сербии рассказал, кто является главным фаворитом Открытого чемпионата Франции 2024:

«Определенно, Каспер Рууд один из пяти игроков, которые могут победить на Ролан Гаррос. Еще есть Александр Зверев, Андрей Рублев, Стефанос Циципас – все, кто выиграл Мастерсы на грунте в этом году.

Но когда речь заходит о Ролан Гаррос и там оказывается Надаль, то для меня он всегда главный фаворит. После всего, что он сделал на кортах Ролан Гаррос, нормально и уважительно считать его главным фаворитом. Конечно, сейчас с его уровнем игры все немного иначе. Но это Ролан Гаррос, и это Надаль.

После них, может быть, иду я – если буду хорошо чувствовать себя и хорошо играть. На турнирах Grand Slam я немного другой игрок», – сказал Новак.

Интересно, что Джокович не назвал ни Янника Синнера, ни Карлоса Алькараса.

Новак является действующим победителем Ролан Гаррос. Французский мейджор в 2024 году пройдет с 26 мая по 9 июня.

На этой неделе Джокович играет на соревнованиях АТР 250 в Женеве. Во втором раунде Ноле уже обыграл Янника Ханфманна.