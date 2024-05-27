Динамо будет сеяным в Q2 Лиги чемпионов. Бенфика напрямую попала в основу

Киевское Динамо будет сеяным во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов 2024/25.

Португальская Бенфика с украинским голкипером Анатолием Трубиным напрямую попала в основной раунд Лиги чемпионов (ранее Орлы имели место в Q3).

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Эти изменения произошли после того, как Аталанта из Бергамо попала в топ-4 Серии A, и место обладателя титула Лиги Европы в групповом раунде ЛЧ 2024/25 стало вакантным.

Потенциальными соперниками Динамо в Q2 ЛЧ являются: Партизан (Сербия) и Лугано (Швейцария).

Напомним, донецкий Шахтер перейдет из 4-го раунда квалификации в основной этап ЛЧ, если Реал обыграет Боруссию Д в финале текущего сезона ЛЧ.

Рома с 6-го места в Италии не получила путевку в Лигу чемпионов (а сыграет в Лиге Европы вместе с Лацио), поскольку Аталанта, обладатель трофея Лиги Европы, финишировала в топ-4 Серии A – прямой зоне выхода в ЛЧ.

Италия будет представлена 5 командами в ЛЧ, как и Германия – эти две страны лучше других провели евросезон 2023/24.

Криворожский Кривбасс уже точно стартует в третьем раунде квалификации Лиги Европы, независимо от результата финала ЛЧ. И не будет иметь гарантии выхода в евроосень – для этого надо будет выиграть хотя бы одно противостояние из двух.

В Лиге чемпионов 2024/25 уже известны 28 из 36 команд-участниц основного раунда. Еще одной станет либо Шахтер (если Реал выиграет ЛЧ), либо Айнтрахт (если Боруссия Д выиграет ЛЧ). Семь мест будут разыграны в квалификации (5 по Пути чемпионов и 2 по Пути представителей лиг).

Лига чемпионов 2024/25