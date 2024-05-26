Порту в овертайме обыграл Спортинг и завоевал Кубок Португалии
Мехди Тареми с пенальти забил победный гол на 100-й минуте
Вечером 26 мая в Лиссабоне состоялся финал Кубка Португалии. Порту в овертайме одолел Спортинг (2:1) и завоевал трофей.
Чемпионы Португалии из Лиссабона открыли счет на 20-й минуте усилиями Джерри Сен-Жюста. Вскоре Драконы сравняли счет благодаря голу Эванилсона.
Сен-Жюст отправился отдыхать, получив красную карточку на 29-й минуте, и Спортинг надолго остался в меньшинстве.
Порту реализовал численный перевес в овертайме. Мехди Тареми с пенальти забил победный гол на 100-й минуте.
Коуч Порту Сержиу Консейсау в дополнительное время получил красную карточку за споры с арбитром.
Порту выиграл Кубок Португалии в 20-й раз, Спортинг имеет 17 таких трофеев. А рекорд принадлежит Бенфике (26 титулов).
Кубок Португалии 2023/24
Финал, 26 мая, Лиссабон
Порту – Спортинг – 2:1 (д.в.)
Голы: Эванилсон, 25, Тареми, 100 (пен) – Сен-Жюст, 20
Удаления: Сержиу Консейсау, 97 – Сен-Жюст, 29
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