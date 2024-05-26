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Кубок Португалии
Порту
26.05.2024 19:15 – FT 2 : 1
Спортинг Лиссабон
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Португалия
26 мая 2024, 22:59 | Обновлено 26 мая 2024, 23:11
341
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Порту в овертайме обыграл Спортинг и завоевал Кубок Португалии

Мехди Тареми с пенальти забил победный гол на 100-й минуте

26 мая 2024, 22:59 | Обновлено 26 мая 2024, 23:11
341
0
Порту в овертайме обыграл Спортинг и завоевал Кубок Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мехди Тареми

Вечером 26 мая в Лиссабоне состоялся финал Кубка Португалии. Порту в овертайме одолел Спортинг (2:1) и завоевал трофей.

Чемпионы Португалии из Лиссабона открыли счет на 20-й минуте усилиями Джерри Сен-Жюста. Вскоре Драконы сравняли счет благодаря голу Эванилсона.

Сен-Жюст отправился отдыхать, получив красную карточку на 29-й минуте, и Спортинг надолго остался в меньшинстве.

Порту реализовал численный перевес в овертайме. Мехди Тареми с пенальти забил победный гол на 100-й минуте.

Коуч Порту Сержиу Консейсау в дополнительное время получил красную карточку за споры с арбитром.

Порту выиграл Кубок Португалии в 20-й раз, Спортинг имеет 17 таких трофеев. А рекорд принадлежит Бенфике (26 титулов).

Кубок Португалии 2023/24

Финал, 26 мая, Лиссабон

Порту – Спортинг – 2:1 (д.в.)

Голы: Эванилсон, 25, Тареми, 100 (пен) – Сен-Жюст, 20

Удаления: Сержиу Консейсау, 97 – Сен-Жюст, 29

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Кубок Португалии по футболу Порту Спортинг Лиссабон Эванилсон Мехди Тареми
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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