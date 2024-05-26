Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Были проблемы со спиной, но уже все нормально»

Последние два календарных поединка «Днепра-1» пропустил один из ведущих игроков Денис Мирошниченко.

Опытный защитник эксклюзивно для Sport.ua рассказал о причинах своего отсутствия:

«В матче 28-го тура с «Александрией» из-за болей в спине попросил замену. Пришлось досрочно завершить чемпионат. Но сейчас уже все хорошо.

Подготовку к новому сезону начну в общей группе. Он обещает быть интересным, ведь «Днепр-1» получил право выступать в Лиге конференций».

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» планирует готовиться к новому сезону дома.