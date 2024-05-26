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  4. Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Были проблемы со спиной, но уже все нормально»
Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 22:43 | Обновлено 26 мая 2024, 23:11
184
0

Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Были проблемы со спиной, но уже все нормально»

Защитник «Днепра-1» пропустил два матча своей команды

26 мая 2024, 22:43 | Обновлено 26 мая 2024, 23:11
184
0
Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Были проблемы со спиной, но уже все нормально»
СК Днепр-1. Денис Мирошниченко

Последние два календарных поединка «Днепра-1» пропустил один из ведущих игроков Денис Мирошниченко.

Опытный защитник эксклюзивно для Sport.ua рассказал о причинах своего отсутствия:

«В матче 28-го тура с «Александрией» из-за болей в спине попросил замену. Пришлось досрочно завершить чемпионат. Но сейчас уже все хорошо.

Подготовку к новому сезону начну в общей группе. Он обещает быть интересным, ведь «Днепр-1» получил право выступать в Лиге конференций».

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» планирует готовиться к новому сезону дома.

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Денис Мирошниченко Украинская Премьер-лига инсайд травма травма спины чемпионат Украины по футболу Днепр-1
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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