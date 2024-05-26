Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Были проблемы со спиной, но уже все нормально»
Защитник «Днепра-1» пропустил два матча своей команды
Последние два календарных поединка «Днепра-1» пропустил один из ведущих игроков Денис Мирошниченко.
Опытный защитник эксклюзивно для Sport.ua рассказал о причинах своего отсутствия:
«В матче 28-го тура с «Александрией» из-за болей в спине попросил замену. Пришлось досрочно завершить чемпионат. Но сейчас уже все хорошо.
Подготовку к новому сезону начну в общей группе. Он обещает быть интересным, ведь «Днепр-1» получил право выступать в Лиге конференций».
Ранее сообщалось, что «Днепр-1» планирует готовиться к новому сезону дома.
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