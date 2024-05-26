Днепр-1 планирует готовиться к новому сезону дома

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Днепра-1», которые финишировали четвертыми в чемпионате УПЛ и будут выступать в Лиге конференций, вернутся из отпуска 25 июня.

Все этапы подготовки к новому сезону планируют провести в Днепре.

В планах – проведение не более шести контрольных матчей. В межсезонье «Днепр-1» может покинуть 5-6 игроков.

Ранее стало известно, что футболисты «Днепра-1» Алексей Гуцуляк и Руслан Бабенко в следующем сезоне будут выступать за житомирское «Полесье».