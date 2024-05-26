Украина. Премьер лига26 мая 2024, 20:51 | Обновлено 26 мая 2024, 20:52
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Днепр-1 планирует готовиться к новому сезону дома
Команда Максимова будет отдыхать до 25 июня
26 мая 2024, 20:51 | Обновлено 26 мая 2024, 20:52
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Как стало известно Sport.ua, футболисты «Днепра-1», которые финишировали четвертыми в чемпионате УПЛ и будут выступать в Лиге конференций, вернутся из отпуска 25 июня.
Все этапы подготовки к новому сезону планируют провести в Днепре.
В планах – проведение не более шести контрольных матчей. В межсезонье «Днепр-1» может покинуть 5-6 игроков.
Ранее стало известно, что футболисты «Днепра-1» Алексей Гуцуляк и Руслан Бабенко в следующем сезоне будут выступать за житомирское «Полесье».
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