Полесье подписало защитника, который выступал за Днепр-1
20-летний защитник переехал в Житомир на правах свободного агента
20-летний защитник Алексей Авраменко, ранее выступавший за «Днепр-1», стал игроком житомирского «Полесья».
Соглашение подписано на 4 сезона. Игрок переехал в Житомир в статусе свободного агента.
Авраменко будет выступать за «Полесье-2» во Второй лиге и сможет тренироваться с первой командой. Идея приглашения игрока принадлежит новому наставнику волков Имаду Ашуру.
Алексей Авраменко был одним из лидеров юношеской команды «Днепра-1». Также выступал за юношеские команды киевского «Локомотива» и «Миная». В текущем сезоне попадал в заявку первой команды спортклубовцев, но на поле не выходил.
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