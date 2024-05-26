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Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 21:52 | Обновлено 26 мая 2024, 22:55
1991
0

Полесье подписало защитника, который выступал за Днепр-1

20-летний защитник переехал в Житомир на правах свободного агента

26 мая 2024, 21:52 | Обновлено 26 мая 2024, 22:55
1991
0
Полесье подписало защитника, который выступал за Днепр-1
СК Днепр-1. Алексей Авраменко

20-летний защитник Алексей Авраменко, ранее выступавший за «Днепр-1», стал игроком житомирского «Полесья».

Соглашение подписано на 4 сезона. Игрок переехал в Житомир в статусе свободного агента.

Авраменко будет выступать за «Полесье-2» во Второй лиге и сможет тренироваться с первой командой. Идея приглашения игрока принадлежит новому наставнику волков Имаду Ашуру.

Алексей Авраменко был одним из лидеров юношеской команды «Днепра-1». Также выступал за юношеские команды киевского «Локомотива» и «Миная». В текущем сезоне попадал в заявку первой команды спортклубовцев, но на поле не выходил.

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Источник: Шахтер не делал никаких предложений Днепру-1 по Пихаленку
трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Днепр-1 трансферы УПЛ свободный агент инсайд Имад Ашур
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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