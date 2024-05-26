Полесье подписало защитника, который выступал за Днепр-1

20-летний защитник Алексей Авраменко, ранее выступавший за «Днепр-1», стал игроком житомирского «Полесья».

Соглашение подписано на 4 сезона. Игрок переехал в Житомир в статусе свободного агента.

Авраменко будет выступать за «Полесье-2» во Второй лиге и сможет тренироваться с первой командой. Идея приглашения игрока принадлежит новому наставнику волков Имаду Ашуру.

Алексей Авраменко был одним из лидеров юношеской команды «Днепра-1». Также выступал за юношеские команды киевского «Локомотива» и «Миная». В текущем сезоне попадал в заявку первой команды спортклубовцев, но на поле не выходил.