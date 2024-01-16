АВРАМЕНКО: «Рад поехать на сборы в Турцию с основной командой Днепра-1»

Защитник Алексей Авраменко – один из игроков СК «Днепр-1» U-19, получивший шанс проявить себя на сборах с основным составом. Он поделился мыслями и эмоциями от начала первого рабочего дня в новом статусе:

– Считаю, что нам дают такой шанс проявить себя, поехать на сборы с первой командой в Турцию, поэтому нужно будет показать себя с лучшей стороны. Главное – не беспокоиться и делать то, что требует главный тренер.

– На медобследовании из-за возможного волнения пульс не был повышен?

– Нет, конечно (улыбается). Никто не волновался, а все уже знали, что будет дальше.

– Какие ожидания именно от сборов?

– Хотелось бы выйти на поле в спарринге и проявить себя с лучшей стороны, а также сблизиться с партнерами и влиться в коллектив.

– Из вашей плеяды молодых игроков такой опыт уже имеет Рамик Гаджиев: он и на сборах был, и тренировался с основой, и уже играл в УПЛ. Возможно, что-то интересное рассказывал?

– Да-да, всегда поддерживает и помогает освоиться, ведь он в этом коллективе уже немного дольше нас, поэтому помогает со всеми вопросами. Рассказывал, в основном, общие вещи, ничего особенного, но все это очень полезно.

– Что сказал тренер команды U-19 Имад Ашур по завершении осенней части сезона, зная, что вы уже будете переходить на новый уровень?

– Он поблагодарил за работу, пожелал нам также прогрессировать и дальше, надеется, что все будет хорошо.