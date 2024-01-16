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Украина. Премьер лига
16 января 2024, 06:15 | Обновлено 16 января 2024, 06:44
215
0

АВРАМЕНКО: «Рад поехать на сборы в Турцию с основной командой Днепра-1»

Алексей – один из игроков «Днепра-1» U-19, получивший шанс проявить себя

16 января 2024, 06:15 | Обновлено 16 января 2024, 06:44
215
0
АВРАМЕНКО: «Рад поехать на сборы в Турцию с основной командой Днепра-1»
СК Днепр-1. Алексей Авраменко

Защитник Алексей Авраменко – один из игроков СК «Днепр-1» U-19, получивший шанс проявить себя на сборах с основным составом. Он поделился мыслями и эмоциями от начала первого рабочего дня в новом статусе:

– Считаю, что нам дают такой шанс проявить себя, поехать на сборы с первой командой в Турцию, поэтому нужно будет показать себя с лучшей стороны. Главное – не беспокоиться и делать то, что требует главный тренер.

– На медобследовании из-за возможного волнения пульс не был повышен?

– Нет, конечно (улыбается). Никто не волновался, а все уже знали, что будет дальше.

– Какие ожидания именно от сборов?

– Хотелось бы выйти на поле в спарринге и проявить себя с лучшей стороны, а также сблизиться с партнерами и влиться в коллектив.

– Из вашей плеяды молодых игроков такой опыт уже имеет Рамик Гаджиев: он и на сборах был, и тренировался с основой, и уже играл в УПЛ. Возможно, что-то интересное рассказывал?

– Да-да, всегда поддерживает и помогает освоиться, ведь он в этом коллективе уже немного дольше нас, поэтому помогает со всеми вопросами. Рассказывал, в основном, общие вещи, ничего особенного, но все это очень полезно.

– Что сказал тренер команды U-19 Имад Ашур по завершении осенней части сезона, зная, что вы уже будете переходить на новый уровень?

– Он поблагодарил за работу, пожелал нам также прогрессировать и дальше, надеется, что все будет хорошо.

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чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 U-19 Рамик Гаджиев
Источник СК Днепр-1
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