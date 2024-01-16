Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЮРЧУК: «Игроки Днепра-1 настраиваются только на верхнюю часть таблицы»
Украина. Премьер лига
16 января 2024, 04:59 | Обновлено 16 января 2024, 05:33
65
0

ЮРЧУК: «Игроки Днепра-1 настраиваются только на верхнюю часть таблицы»

Голкипер днепрян ответил на вопросы в первый день после отпуска

16 января 2024, 04:59 | Обновлено 16 января 2024, 05:33
65
0
ЮРЧУК: «Игроки Днепра-1 настраиваются только на верхнюю часть таблицы»
СК Днепр-1. Валерий Юрчук

Голкипер СК «Днепр-1» Валерий Юрчук ответил на вопросы в первый день после отпуска.

– Валерий, из года в год в первый день после отпуска проходит медобследование, затем первая тренировка. Какие ощущения и мысли по поводу этой обычной процедуры?

– Вполне нормального мнения. Думаю, что друг за другом соскучились. Сейчас все проходят привычные процедуры, мы все это пройдем, а потом поедем на сборы готовиться к чемпионату.

– В этом году сборы с новым тренерским штабом. Чего нового ожидаете?

– Думаю, что ничего нового на сборах для нас не будет. Будет хорошая работа, и дальше уже все зависит от нас, как мы проведем сборы.

– Второй год подряд «Днепр-1» финиширует зимой наверху турнирной таблицы. К чему это обязывает или как-то дополнительно мотивирует?

– Главное, чтобы мы финишировали так в конце чемпионата, а не в зимний перерыв. Думаю, мы хорошо подготовимся на сборах к чемпионату и будем настраивать себя только на верхнюю часть таблицы.

– Вторую подряд зиму приходится проводить отпуск во время войны. Что загадывали под новогодней елкой и желали другим?

– Все друг другу желают только одного – чтобы был мир и чтобы мы победили. Ну и, конечно, мы можем только благодарить Вооруженные силы Украины за то, что можем продолжать играть в футбол. Убежден, что мы победим, и все будет в стране хорошо.

По теме:
Какой игрок исполнил наибольшее количество подач в первой части сезона УПЛ?
Ворскла – Сабах – 3:0. Под руководством Долганского. Видео голов и обзор
Юрий БЕРЕЗА: «Днепр-1 работает по принципу хорватских клубов»
Днепр-1 Валерий Юрчук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ракетная атака по базам. Иран разрушил посольство США в иракском Эрбиле
Война | 16 января 2024, 00:23 5
Ракетная атака по базам. Иран разрушил посольство США в иракском Эрбиле
Ракетная атака по базам. Иран разрушил посольство США в иракском Эрбиле

Корпус стражей исламской революции нанес удары по американским базам

Серия А. Аталанта дома уничтожила Фрозиноне
Футбол | 15 января 2024, 23:54 1
Серия А. Аталанта дома уничтожила Фрозиноне
Серия А. Аталанта дома уничтожила Фрозиноне

Команда Гасперини забила пять безответных голов

Реал разделился в поддержке двух вратарей. Кто на стороне Лунина?
Футбол | 15.01.2024, 20:35
Реал разделился в поддержке двух вратарей. Кто на стороне Лунина?
Реал разделился в поддержке двух вратарей. Кто на стороне Лунина?
ФОТО. Лунин отреагировал на триумф Реала в Суперкубке Испании
Футбол | 15.01.2024, 07:47
ФОТО. Лунин отреагировал на триумф Реала в Суперкубке Испании
ФОТО. Лунин отреагировал на триумф Реала в Суперкубке Испании
Бывшая жена Тимощука: «В россии из него сделают правильного украинца»
Футбол | 15.01.2024, 13:02
Бывшая жена Тимощука: «В россии из него сделают правильного украинца»
Бывшая жена Тимощука: «В россии из него сделают правильного украинца»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джокович четыре часа сражался с 18-летним хорватом в первом круге Aus Open
Джокович четыре часа сражался с 18-летним хорватом в первом круге Aus Open
14.01.2024, 14:17 1
Теннис
Где смотреть онлайн матч Суперкубка Испании Реал – Барселона
Где смотреть онлайн матч Суперкубка Испании Реал – Барселона
14.01.2024, 07:27 2
Футбол
Громкая сенсация. Ястремская уничтожила чемпионку Уимблдона на АО 2024
Громкая сенсация. Ястремская уничтожила чемпионку Уимблдона на АО 2024
15.01.2024, 03:35 22
Теннис
У кого 10? Стала известна оценка Лунина за матч Суперкубка Реал – Барселона
У кого 10? Стала известна оценка Лунина за матч Суперкубка Реал – Барселона
14.01.2024, 23:20 1
Футбол
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
14.01.2024, 23:35 8
Футбол
Стала известна судьба Степаненко в Шахтере
Стала известна судьба Степаненко в Шахтере
15.01.2024, 16:16 4
Футбол
Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа
Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа
15.01.2024, 00:15 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем