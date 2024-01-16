ЮРЧУК: «Игроки Днепра-1 настраиваются только на верхнюю часть таблицы»

Голкипер СК «Днепр-1» Валерий Юрчук ответил на вопросы в первый день после отпуска.

– Валерий, из года в год в первый день после отпуска проходит медобследование, затем первая тренировка. Какие ощущения и мысли по поводу этой обычной процедуры?

– Вполне нормального мнения. Думаю, что друг за другом соскучились. Сейчас все проходят привычные процедуры, мы все это пройдем, а потом поедем на сборы готовиться к чемпионату.

– В этом году сборы с новым тренерским штабом. Чего нового ожидаете?

– Думаю, что ничего нового на сборах для нас не будет. Будет хорошая работа, и дальше уже все зависит от нас, как мы проведем сборы.

– Второй год подряд «Днепр-1» финиширует зимой наверху турнирной таблицы. К чему это обязывает или как-то дополнительно мотивирует?

– Главное, чтобы мы финишировали так в конце чемпионата, а не в зимний перерыв. Думаю, мы хорошо подготовимся на сборах к чемпионату и будем настраивать себя только на верхнюю часть таблицы.

– Вторую подряд зиму приходится проводить отпуск во время войны. Что загадывали под новогодней елкой и желали другим?

– Все друг другу желают только одного – чтобы был мир и чтобы мы победили. Ну и, конечно, мы можем только благодарить Вооруженные силы Украины за то, что можем продолжать играть в футбол. Убежден, что мы победим, и все будет в стране хорошо.