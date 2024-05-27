Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов

В субботу, 25 мая, состоялся матч 38-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Мадрид» и «Бетис».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Команды сыграли в сухую ничью.

На 39-й минуте «Бетис», после неудачной игры Тибо Куртуа, забил гол в ворота «Реала», который после просмотра VAR отменили.

После матча главный тренер «Реала» Карло Анчелотти обратился к Куртуа и вспомнил этот эпизод.

«Тибо, ты не можешь демонстрировать такую неуверенность за несколько дней до финала Лиги чемпионов», – сказал Карло бельгийскому вратарю.

«Реал» 1 июня на стадионе «Уэмбли» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд.