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  4. Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
Испания
27 мая 2024, 01:36 | Обновлено 27 мая 2024, 02:01
414
0

Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов

Наставник поговорил с Тибо Куртуа

27 мая 2024, 01:36 | Обновлено 27 мая 2024, 02:01
414
0
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В субботу, 25 мая, состоялся матч 38-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Мадрид» и «Бетис».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Команды сыграли в сухую ничью.

На 39-й минуте «Бетис», после неудачной игры Тибо Куртуа, забил гол в ворота «Реала», который после просмотра VAR отменили.

После матча главный тренер «Реала» Карло Анчелотти обратился к Куртуа и вспомнил этот эпизод.

«Тибо, ты не можешь демонстрировать такую неуверенность за несколько дней до финала Лиги чемпионов», – сказал Карло бельгийскому вратарю.

«Реал» 1 июня на стадионе «Уэмбли» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд.

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Бетис чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига Реал - Бетис Лига чемпионов Карло Анчелотти Боруссия Д - Реал Боруссия Дортмунд
Дмитро Олійник Источник: Realmadridexclusivo
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