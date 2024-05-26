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  4. Килиан МБАППЕ: «Ухожу из ПСЖ с высоко поднятой головой»
Франция
26 мая 2024, 20:42 |
665
2

Килиан МБАППЕ: «Ухожу из ПСЖ с высоко поднятой головой»

Форвард сборной Франции – о завоевании Кубка Франции

26 мая 2024, 20:42 |
665
2
Килиан МБАППЕ: «Ухожу из ПСЖ с высоко поднятой головой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал завоевание Кубка Франции в своем последнем матче за «ПСЖ»:

«Закончить с трофеем в финале – это хорошо. Я успел подумать о многих разных вещах, ожидая стартовый состав перед матчем. Вернулась ностальгия, воспоминания. Вы знаете, что через 90 минут все закончится, вы не можете оглядываться назад. Это было одновременно тяжело, но и весело, потому что это финал. Это только хорошие воспоминания о «ПСЖ» и Лиге 1. Я иду с высоко поднятой головой.

Ностальгия, эмоции. Это было круто. Я всегда оценивал, где я нахожусь. Я имел уникальный опыт играть за «ПСЖ». Играть за «ПСЖ» – я рекомендую это. Мне повезло это почувствовать.

То, что у меня было, я бы нигде больше не испытал. Я собираюсь почувствовать что-то другое, и я уверен, что другие вещи также будут волшебными.

Я думаю, что лучше всего попрощаться сейчас. Все, что я хотел, это хорошо закончить. Всему свое время. Я сделаю объявление о своем новом клубе в ближайшее время».

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Килиан Мбаппе ПСЖ Кубок Франции по футболу
Олег Дидух Источник: L'Equipe
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Boodya
Добре, що втік з тієї вигрібної ями
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zzg77
І з трьома чемоданами грошей.
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