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Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 20:55 | Обновлено 26 мая 2024, 21:24
810
27

Источник: Шахтер не делал никаких предложений Днепру-1 по Пихаленку

27-летний хавбек является воспитанником горняков

26 мая 2024, 20:55 | Обновлено 26 мая 2024, 21:24
810
27
Источник: Шахтер не делал никаких предложений Днепру-1 по Пихаленку
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Источники в «Днепре-1» и «Шахтере» опровергают информацию о факте переговоров по трансферу Александра Пихаленка, сообщает ТаТоТаке.

Пока что «Шахтер» не делал никаких предложений «Днепру-1» по Пихаленку, заверили обе стороны.

В то же время, согласно контракту 27-летнего полузащитника с СК «Днепр-1», который заканчивается летом 2025 года, «Шахтер» имеет право повторить днепровцам любое предложение по Александру от любого клуба. То есть, имеет право приоритетного приобретения в случае, если «Днепр-1» захочет продать своего лидера.

В текущем сезоне Пихаленок сыграл за «Днепр-1» 25 матчей УПЛ и забил 5 мячей. Александр является воспитанником горняков (7 матчей за основную команду с 2016 по 2020 год).

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Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 29
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AleksDnipro
Вболівальники ШД перед цією новиною: "Круто, Піхальонок в нас. Ми переможемо".
Вболівальники ШД після цієї новини: "А навіщо він нам потрібен? Це другосортній гравець для нашого клубу галактичного рівня".
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+5
ПУМА
Бачу на сайті автомат калашнікова з 228 квартири. калашніков, ти не хочеш розповісти, як розшифровується твій нік? Чи ти погоджуєшся з твердженням, що ти ждун проросіянський, який слухає росіянський гівнореп, для розумово відсталих?
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
Boodya
Знову отсосіті і фєдя на сайті пишуть разом 
Збіг?😂
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+2
Boodya
Провокатори з Шахтаря, пора писати що "добре що не пропонували нічого, він нам не потрібний" головне кепку змінювати встигайте😂
Тримайте ніс по вітру
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+2
FunnyCat_____
Тимофеючка и Максим уже строчат комменты что этот бездар и на лавке бы не пригодился шахтеру 
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+2
Показать Скрыть 13 ответов
Rrrrrrrr
Пійшли інсинуації...
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0
Boodya
Почалось, чутки, чутки...і це ще не полилось про Луніна/Судакова/Шапаренка і так по колу.
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-1
AK.228
Буде гравцем Шахтаря👍
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-3
OtsoCity
Хвойда кацапська, та совкодрочер під нікнеймом fany, як твої справи? Чому ти ніколи на матчі лайна суркисів (динамо) не ходиш, ти боягуз смердючій чи інвалід?
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-3
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OtsoCity
лайно суркисів (динамо) бомжі, 600 тис на Гуцуляка не знайшли 
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-4
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OtsoCity
Справа часу
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-4
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