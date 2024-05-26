Источник: Шахтер не делал никаких предложений Днепру-1 по Пихаленку

Источники в «Днепре-1» и «Шахтере» опровергают информацию о факте переговоров по трансферу Александра Пихаленка, сообщает ТаТоТаке.

Пока что «Шахтер» не делал никаких предложений «Днепру-1» по Пихаленку, заверили обе стороны.

В то же время, согласно контракту 27-летнего полузащитника с СК «Днепр-1», который заканчивается летом 2025 года, «Шахтер» имеет право повторить днепровцам любое предложение по Александру от любого клуба. То есть, имеет право приоритетного приобретения в случае, если «Днепр-1» захочет продать своего лидера.

В текущем сезоне Пихаленок сыграл за «Днепр-1» 25 матчей УПЛ и забил 5 мячей. Александр является воспитанником горняков (7 матчей за основную команду с 2016 по 2020 год).