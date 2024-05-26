Украина. Премьер лига26 мая 2024, 20:10 | Обновлено 26 мая 2024, 20:40
2067
42
Источник: Пихаленок – без пяти минут игрок Шахтера
Сторонам осталось уладить определенные финансовые нюансы
26 мая 2024, 20:10 | Обновлено 26 мая 2024, 20:40
2067
42
Хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок – без пяти минут игрок «Шахтера».
Принципиальная договоренность между всеми сторонами достигнута, сообщает журналист Игорь Бурбас. Остались уладить определенные финансовые нюансы, и игрок вернется в лагерь «горняков».
Пихаленок рассматривается как замена Георгию Судакову, который может пойти в топ-европейский клуб в летнее межсезонье.
В текущем сезоне Пихаленок сыграл за «Днепр-1» 25 матчей УПЛ и забил 5 мячей. Александр является воспитанником горняков (7 матчей за основную команду с 2016 по 2020 год).
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Пихальонку, надеюсь хватит ума не переходить в эту помойку
Чому сайт перестав спілкуватись з відвідувачами сайту?
Я пам'ятаю раніше була рубрика "найкращий коментар" чи залайканий коментар, якось так.
Був якийсь збір фідбеку, в нас питали щось, з нами спілкувались, модерація працювала.
Були цікавіші трансляції матчів з секторами, для більшого розуміння
А зараз тільки сухі клікбейтні новини, чутки, і лунін з мудриком і судаковим.
Чому так, чому так зіпсувався сайт?
Мені самому цікаво, як закінчиться ця історія. Чувак, багато в чому через свої безглузді дії, втратив у капіталізації значно за цей рік.