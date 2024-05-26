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Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 20:10 | Обновлено 26 мая 2024, 20:40
2067
42

Источник: Пихаленок – без пяти минут игрок Шахтера

Сторонам осталось уладить определенные финансовые нюансы

26 мая 2024, 20:10 | Обновлено 26 мая 2024, 20:40
2067
42
Источник: Пихаленок – без пяти минут игрок Шахтера
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок – без пяти минут игрок «Шахтера».

Принципиальная договоренность между всеми сторонами достигнута, сообщает журналист Игорь Бурбас. Остались уладить определенные финансовые нюансы, и игрок вернется в лагерь «горняков».

Пихаленок рассматривается как замена Георгию Судакову, который может пойти в топ-европейский клуб в летнее межсезонье.

В текущем сезоне Пихаленок сыграл за «Днепр-1» 25 матчей УПЛ и забил 5 мячей. Александр является воспитанником горняков (7 матчей за основную команду с 2016 по 2020 год).

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Николай Степанюк Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 42
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Fanat
нуй зря, буде сидіти на лавці, а грати будуть бразильчики... нічого людину не вчить.... Петряк, Вюнник, і ще там куча , пройшли цей шлях... Але то таке.... 
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+10
FunnyCat_____
ааххахаха аля Девич или Шиндер -  абы чтобы ДК не достался 
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+5
Показать Скрыть 6 ответов
Ron Noiill
Бурбас - журналіст??? Може журноГлист?
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+4
aleks8-48
Шахтар його породив,Шахтарйого й знечтоже. У Днiпрi вiн був лiдером,у Шахтарi буде лавочником. 
 
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+3
AleksDnipro
Шахтар підбирає по суті збитого льотчика, за гроші, з втраченою капіталізацією. Про те, що людина з сумнівною репутацією — я вже даже не кажу, все ж таки в кротівнику таких персонажів без розбору. Як і раніше, бажаю їм якнайбільше невдач в ЄК.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
ZANREGENT1993
Днепру 1 я так понял полный треш... Если ещё Филиппова кто то заберёт то вообще
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+2
FunnyCat_____
короче Спиваковский говорит, что ничего никто не решил
Пихальонку, надеюсь хватит ума не переходить в эту помойку
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+2
Показать Скрыть 4 ответа
D1927K
Трішки не по темі, але хочу спитати.
Чому сайт перестав спілкуватись з відвідувачами сайту?
Я пам'ятаю раніше була рубрика "найкращий коментар" чи залайканий коментар, якось так.
Був якийсь збір фідбеку, в нас питали щось, з нами спілкувались, модерація працювала.
Були цікавіші трансляції матчів з секторами, для більшого розуміння
А зараз тільки сухі клікбейтні новини, чутки, і лунін з мудриком і судаковим.
 Чому так, чому так зіпсувався сайт?
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+1
Показать Скрыть 4 ответа
AleksDnipro
Як повідомили FCDNIPRO.COM (і ТаТоТаке), станом на сьогодні немає жодних переговорів із Шахтарем про перехід Піхальонка.
Мені самому цікаво, як закінчиться ця історія. Чувак, багато в чому через свої безглузді дії, втратив у капіталізації значно за цей рік.
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+1
AK.228
Непоганий гравець, чекаємо 
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0
Nba37
И смысл днепр-1 выходили в еврокубки 
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0
Palych1
Ну не Судакову а Тарасу скорее, с учетом всей ситуации оптимальный вариант
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0
OtsoCity
Синку пора додому👍
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-1
Показать Скрыть 4 ответа
OtsoCity
Хвойди суркисів, як справи?
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-4
Chunga-Changa
Где родился - там и пригодился)
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-4
Показать Скрыть 1 ответ
Лига
Ещё один топчик у чемпиона
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-5
Показать Скрыть 1 ответ
OtsoCity
Хвойда кацапська, та совкодрочер під нікнеймом fany, як твої справи? Чому ти ніколи на матчі лайна суркисів (динамо) не ходиш, ти боягуз смердючій чи інвалід?
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-6
OtsoCity
лайно суркисів (динамо) бомжі, 600 тис на Гуцуляка не знайшли 
Ответить
-7
Показать Скрыть 1 ответ
OtsoCity
Хвойди суркисів, по вуха в лайні, та всім мінуси наставили щури смердючі
Ответить
-7
Андрей⚒️
Топ! На замену Судакова то что нужно, ещё бы у говна-1 Рубчинского и Сватка взять🤭 пора додому, синку!)
Ответить
-14
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