Источник: Пихаленок – без пяти минут игрок Шахтера

Хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок – без пяти минут игрок «Шахтера».

Принципиальная договоренность между всеми сторонами достигнута, сообщает журналист Игорь Бурбас. Остались уладить определенные финансовые нюансы, и игрок вернется в лагерь «горняков».

Пихаленок рассматривается как замена Георгию Судакову, который может пойти в топ-европейский клуб в летнее межсезонье.

В текущем сезоне Пихаленок сыграл за «Днепр-1» 25 матчей УПЛ и забил 5 мячей. Александр является воспитанником горняков (7 матчей за основную команду с 2016 по 2020 год).