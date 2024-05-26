Владислав КАБАЕВ: «Мне обидно за Рух»

Вингер «Динамо» Владислав Кабаев прокомментировал победу 2:1 над «Рухом» в 30-м туре УПЛ, которая оставила львовский клуб без еврокубков:

«У «Руха» хорошая команда. Мы это почувствовали еще в матче первого круга, когда выиграли 2:0. Они демонстрируют хороший футбол, все молодые игроки. У них есть задор, видно, что хотят играть и выигрывать.

Немного им не хватило сегодня, и мне обидно за них. У меня есть друзья и в «Полесье», которое вышло в еврокубки, но надеюсь, у «Руха» это тоже впереди. Честно, мне больше хотелось, чтобы именно львовский клуб попал в еврокубки».