Владислав КАБАЕВ: «Мне обидно за Рух»
Вингер «Динамо» – о победе над «Рухом»
Вингер «Динамо» Владислав Кабаев прокомментировал победу 2:1 над «Рухом» в 30-м туре УПЛ, которая оставила львовский клуб без еврокубков:
«У «Руха» хорошая команда. Мы это почувствовали еще в матче первого круга, когда выиграли 2:0. Они демонстрируют хороший футбол, все молодые игроки. У них есть задор, видно, что хотят играть и выигрывать.
Немного им не хватило сегодня, и мне обидно за них. У меня есть друзья и в «Полесье», которое вышло в еврокубки, но надеюсь, у «Руха» это тоже впереди. Честно, мне больше хотелось, чтобы именно львовский клуб попал в еврокубки».
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