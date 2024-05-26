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  4. Александр КАРАВАЕВ: «Динамо очень хорошо провело весеннюю часть»
Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 15:47 |
198
0

Александр КАРАВАЕВ: «Динамо очень хорошо провело весеннюю часть»

Защитник «Динамо» подвел итоги сезона

26 мая 2024, 15:47 |
198
0
Александр КАРАВАЕВ: «Динамо очень хорошо провело весеннюю часть»
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев после матча 30-го тура УПЛ против «Руха» (победа 2:1) подвел итоги выступлений команды в нынешнем сезоне:

«Какую бы поставил оценку «Динамо» за этот сезон? Если из 10, то, думаю, где-то 8. Немножко нам не хватило. Считаю, что мы очень хорошо провели весеннюю часть, могли и еще лучше, но это было бы вообще супер. Ничего, сделаем выводы и будем готовиться к новому сезону с новыми силами».

Напомним, вчерашний матч против «Руха» стал для Караваева 400-м в его украинской карьере.

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Александр Караваев Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: Профутбол Digital
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