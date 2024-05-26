Караваев провел 400-й матч в украинской карьере

Матч с «Рухом» (2:1) стал 400-м в украинской карьере Александра Караваева. Он стал 34-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости в рядах отечественных команд. 166 встреч Караваев отыграл за «Зарю», 155 – за «Динамо», 49 – за национальную сборную и 30 – за «Севастополь». На клубном уровне Александр 257 раз выходил на поле в чемпионатах Украины, 60 – в еврокубках, 31 – в Кубке Украины и 3 - в Суперкубке Украины.

В гвардейский «Клуб 400» Караваев вошел через 11 лет 277 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 августа 2012 года в домашнем поединке «Севастополя» с «Буковиной» во втором предварительном этапе Кубка Украины (1:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

400 матчей в украинской карьере Александра Караваева

Сезон Клуб ЧУ КУ СК ЕК СУ Всего 2012/13 Севастополь - 5 - - - 5 2013/14 Севастополь 24 1 - - - 25 2014/15 Заря 24 4 - 6 34 2015/16 Заря 25 8 - 4 3 40 2016/17 Заря 17 1 - 6 2 26 2017/18 Заря 26 1 - 6 7 40 2018/19 Заря 31 3 - 4 10 48 2019/20 Динамо 28 3 1 5 3 40 2020/21 Динамо 23 3 1 10 13 50 2021/22 Динамо 18 1 1 6 7 33 2022/23 Динамо 20 - - 10 2 32 2023/24 Динамо 21 1 - 3 2 27 Итого 257 31 3 60 49 400

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.