Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Караваев провел 400-й матч в украинской карьере
Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 10:45 | Обновлено 26 мая 2024, 10:53
256
1

Караваев провел 400-й матч в украинской карьере

На высшем уровне Караваев дебютировал в августе 2012 года

26 мая 2024, 10:45 | Обновлено 26 мая 2024, 10:53
256
1
Караваев провел 400-й матч в украинской карьере
ФК Динамо. Александр Караваев

Матч с «Рухом» (2:1) стал 400-м в украинской карьере Александра Караваева. Он стал 34-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости в рядах отечественных команд. 166 встреч Караваев отыграл за «Зарю», 155 – за «Динамо», 49 – за национальную сборную и 30 – за «Севастополь». На клубном уровне Александр 257 раз выходил на поле в чемпионатах Украины, 60 – в еврокубках, 31 – в Кубке Украины и 3 - в Суперкубке Украины.

В гвардейский «Клуб 400» Караваев вошел через 11 лет 277 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 августа 2012 года в домашнем поединке «Севастополя» с «Буковиной» во втором предварительном этапе Кубка Украины (1:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

400 матчей в украинской карьере Александра Караваева

Сезон

Клуб

ЧУ

КУ

СК

ЕК

СУ

Всего

2012/13

Севастополь

-

5

-

-

-

5

2013/14

Севастополь

24

1

-

-

-

25

2014/15

Заря

24

4

-

6

34

2015/16

Заря

25

8

-

4

3

40

2016/17

Заря

17

1

-

6

2

26

2017/18

Заря

26

1

-

6

7

40

2018/19

Заря

31

3

-

4

10

48

2019/20

Динамо

28

3

1

5

3

40

2020/21

Динамо

23

3

1

10

13

50

2021/22

Динамо

18

1

1

6

7

33

2022/23

Динамо

20

-

-

10

2

32

2023/24

Динамо

21

1

-

3

2

27

Итого

257

31

3

60

49

400

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

По теме:
Юрий КОВАЛЬ: «Этот сезон был для нас провальным»
Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Не думал, что сумею забить»
Олег ФЕДОР: «Эта игра – кульминация нашего сезона»
цифры и факты Александр Караваев Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Jedinkov. Жирона оценила яркое празднование Цыганкова
Футбол | 25 мая 2024, 12:13 0
ФОТО. Jedinkov. Жирона оценила яркое празднование Цыганкова
ФОТО. Jedinkov. Жирона оценила яркое празднование Цыганкова

Постер с Цыганковым и мастером Йодой

ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
Бокс | 25 мая 2024, 20:18 0
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри

Александр победил Тайсона и стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 мая
Футбол | 26.05.2024, 11:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 мая
Серлот травмировался и не сможет обойти Довбика в гонке бомбардиров Ла Лиги
Футбол | 25.05.2024, 15:31
Серлот травмировался и не сможет обойти Довбика в гонке бомбардиров Ла Лиги
Серлот травмировался и не сможет обойти Довбика в гонке бомбардиров Ла Лиги
Ночная атака на Украину. ПВО сбила 12 крылатых ракет и 31 ударный БпЛА
Война | 26.05.2024, 08:50
Ночная атака на Украину. ПВО сбила 12 крылатых ракет и 31 ударный БпЛА
Ночная атака на Украину. ПВО сбила 12 крылатых ракет и 31 ударный БпЛА
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
turist86
Караваєв - універсал, який заслужив зіграти на Євро і завершити кар'єру у збірній. Шкода що Ребров його не викликав
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри отстранен от бокса после поражения Усику. Стала известна причина
Фьюри отстранен от бокса после поражения Усику. Стала известна причина
25.05.2024, 00:03 2
Бокс
Довбик может повторить в Ла Лиге результат 40-летней давности
Довбик может повторить в Ла Лиге результат 40-летней давности
25.05.2024, 07:58 6
Футбол
Довбик забил 6-й гол с пенальти в Ла Лиге 2023/24. Сколько у Серлота?
Довбик забил 6-й гол с пенальти в Ла Лиге 2023/24. Сколько у Серлота?
24.05.2024, 23:31 2
Футбол
Экс-чемпион мира: «Усик должен завершить карьеру»
Экс-чемпион мира: «Усик должен завершить карьеру»
26.05.2024, 07:01 3
Бокс
ВИДЕО. Довбик сделал хет-трик и вышел в лидеры бомбардирской гонки Ла Лиги
ВИДЕО. Довбик сделал хет-трик и вышел в лидеры бомбардирской гонки Ла Лиги
24.05.2024, 23:56 14
Футбол
Менеджер звездного хевивейтера обвинил Усика в нарушении договоренности
Менеджер звездного хевивейтера обвинил Усика в нарушении договоренности
25.05.2024, 09:47 1
Бокс
Промоутер Джошуа высказался о словах Фьюри, что Усик выиграл из-за войны
Промоутер Джошуа высказался о словах Фьюри, что Усик выиграл из-за войны
24.05.2024, 20:26 2
Бокс
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
25.05.2024, 07:13 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем