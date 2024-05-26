Караваев провел 400-й матч в украинской карьере
На высшем уровне Караваев дебютировал в августе 2012 года
Матч с «Рухом» (2:1) стал 400-м в украинской карьере Александра Караваева. Он стал 34-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости в рядах отечественных команд. 166 встреч Караваев отыграл за «Зарю», 155 – за «Динамо», 49 – за национальную сборную и 30 – за «Севастополь». На клубном уровне Александр 257 раз выходил на поле в чемпионатах Украины, 60 – в еврокубках, 31 – в Кубке Украины и 3 - в Суперкубке Украины.
В гвардейский «Клуб 400» Караваев вошел через 11 лет 277 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 августа 2012 года в домашнем поединке «Севастополя» с «Буковиной» во втором предварительном этапе Кубка Украины (1:0).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
400 матчей в украинской карьере Александра Караваева
|
Сезон
|
Клуб
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
СУ
|
Всего
|
2012/13
|
Севастополь
|
-
|
5
|
-
|
-
|
-
|
5
|
2013/14
|
Севастополь
|
24
|
1
|
-
|
-
|
-
|
25
|
2014/15
|
Заря
|
24
|
4
|
-
|
6
|
|
34
|
2015/16
|
Заря
|
25
|
8
|
-
|
4
|
3
|
40
|
2016/17
|
Заря
|
17
|
1
|
-
|
6
|
2
|
26
|
2017/18
|
Заря
|
26
|
1
|
-
|
6
|
7
|
40
|
2018/19
|
Заря
|
31
|
3
|
-
|
4
|
10
|
48
|
2019/20
|
Динамо
|
28
|
3
|
1
|
5
|
3
|
40
|
2020/21
|
Динамо
|
23
|
3
|
1
|
10
|
13
|
50
|
2021/22
|
Динамо
|
18
|
1
|
1
|
6
|
7
|
33
|
2022/23
|
Динамо
|
20
|
-
|
-
|
10
|
2
|
32
|
2023/24
|
Динамо
|
21
|
1
|
-
|
3
|
2
|
27
|
Итого
|
|
257
|
31
|
3
|
60
|
49
|
400
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Постер с Цыганковым и мастером Йодой
Александр победил Тайсона и стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте