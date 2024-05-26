26 мая в 23:00 в Мексике пройдет матч первого раунда турнира по мини-футболу 2024 Kings World Cup.

На турнире в формате 7x7 сыграют украинская команда UA Steel и бразильский G3X FC.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Состав UA Steel: Андрей Пятов, Дарио Срна, Дмитрий Чигринский, Артем Федецкий, Николай Морозюк, Валерий Федорчук, Эдмар, Евгений Коноплянка, Марлос, Жуниор Мораес, Андрей Воронин.

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UA Steel – G3X FC. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция доступна на телеканале Setanta Sports.

Плейер с трансляцией будет добавлен позже.