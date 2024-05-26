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26 мая 2024, 12:25 | Обновлено 26 мая 2024, 12:26
215
0

26 мая команда UA Steel стартует на медиа-футбольном турнире в Мексике

В воскресенье украинцы сыграют против бразильского клуба GenerationX FC

26 мая 2024, 12:25 | Обновлено 26 мая 2024, 12:26
215
0
26 мая команда UA Steel стартует на медиа-футбольном турнире в Мексике
instagram.com/ua.steel.team/

С 26 мая по 8 июня в Монтеррее (Мексика) состоится медиа-футбольный турнир, в котором примет участие украинская команда UA Steel.

26 мая украинцы сыграют против бразильского клуба GenerationX FC. Начало матча в 23:00.

За украинскую команду в международном турнире сыграют Андрей Пятов, Дарио Срна, Дмитрий Чигринский, Артем Федецкий, Николай Морозюк, Валерий Федорчук, Эдмар, Евгений Коноплянка, Марлос, Жуниор Мораес, Андрей Воронин.

Медиатурниры в рамках созданной экс-звездой «Барселоны» Жераром Пике Kings League проводятся с минувшего года.

Президентом команды UA Steel стал Михаил Лебига, а ключевой миссией поездки украинцев в Мексику является социальная.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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