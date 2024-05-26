26 мая команда UA Steel стартует на медиа-футбольном турнире в Мексике

С 26 мая по 8 июня в Монтеррее (Мексика) состоится медиа-футбольный турнир, в котором примет участие украинская команда UA Steel.

26 мая украинцы сыграют против бразильского клуба GenerationX FC. Начало матча в 23:00.

За украинскую команду в международном турнире сыграют Андрей Пятов, Дарио Срна, Дмитрий Чигринский, Артем Федецкий, Николай Морозюк, Валерий Федорчук, Эдмар, Евгений Коноплянка, Марлос, Жуниор Мораес, Андрей Воронин.

Медиатурниры в рамках созданной экс-звездой «Барселоны» Жераром Пике Kings League проводятся с минувшего года.

Президентом команды UA Steel стал Михаил Лебига, а ключевой миссией поездки украинцев в Мексику является социальная.