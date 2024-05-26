Марта Костюк рассказала, почему не очень успешно играет на Ролан Гаррос

Вторая ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала готовность к Открытому чемпионату Франции по теннису.

«На данный момент у меня лучший сезон на грунте в карьере, так что я не буду жаловаться, несмотря на то, что я быстро сыграла в Мадриде и Риме, где я никогда в принципе хорошо не играла. Готова ли я тут? Не знаю. Посмотрим, насколько я готова, потому что любая оценка не будет объективной. У меня довольно давно не было игровой практики, а матч это матч.

Жеребьевка, как для турнира Grand Slam, я считаю, нормальная. Есть очень много очень сильных игроков, которые несеяные, и такой первый матч на мейджоре – неплохая сетка. О сопернице ничего не могу сказать, так как буду только в воскресенье с командой проговаривать тактику на матч. Здесь все игроки сильные, все кто в основной сетке, заслуживают быть в основной сетке. Простых матчей не будет.

Во взрослом туре я не очень хорошо играла на грунте. Честно говоря, даже не могу назвать какую-то конкретную причину, почему так. Когда мы играли по юниорам, то у нас сезон на грунте был намного больше, чем в профессиональном туре и выросла я на грунте. Но, так как я последнее время больше играют на харде, то это тоже накладывает свой отпечаток. Посмотрим, как будет в этом году. Я не могу сказать, что этот грунт мне как-то не подходит. Париж такой насыщенный город, вокруг меня очень много людей, и очень непросто абстрагироваться так, как, например, это получается сделать в Нью-Йорке или в Австралии», – сказала Марта.

Отметим, что Костюк выйдет на корт в воскресенье вторым запуском, начало игрового дня в 12:00 по Киеву.

Ранее Марта четыре раза стартовала в основе Ролан Гаррос и трижды проиграла в первом раунде.