Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 4 позиции, Урсу обновил личный рекорд
Джованни Мпеши Перрикар ворвался в топ-100
Эту неделю мужчины провели на кортах турнира ATP 250 в Женеве и в Лионе.
В Швейцарии в третий раз победил Каспер Рууд, он укрепился на 7-й позиции в мировом рейтинге.
В Лионе лучшим стал 20-летний Джованни Мпеши Перрикар. Это позволило ему дебютировать в первой сотне (66).
Новак Джокович пока что остается первой ракеткой мира.
Топ-10 рейтинга ATP
Виталий Сачко опустился на 3 позиции, но все еще остается во второй сотне. Илья Марченко и Вадим Урсу улучшили свое положение, у второго очередной личный рекорд. У остальных все не так радужно.
Десять лучших украинцев в рейтинге ATP
В чемпионской гонке топ-8 остался без изменений.
Чемпионская гонка ATP
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