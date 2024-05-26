Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 4 позиции, Урсу обновил личный рекорд

Эту неделю мужчины провели на кортах турнира ATP 250 в Женеве и в Лионе.

В Швейцарии в третий раз победил Каспер Рууд, он укрепился на 7-й позиции в мировом рейтинге.

В Лионе лучшим стал 20-летний Джованни Мпеши Перрикар. Это позволило ему дебютировать в первой сотне (66).

Новак Джокович пока что остается первой ракеткой мира.

Топ-10 рейтинга ATP

Виталий Сачко опустился на 3 позиции, но все еще остается во второй сотне. Илья Марченко и Вадим Урсу улучшили свое положение, у второго очередной личный рекорд. У остальных все не так радужно.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В чемпионской гонке топ-8 остался без изменений.

Чемпионская гонка ATP