Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 4 позиции, Урсу обновил личный рекорд
ATP
26 мая 2024, 10:40 | Обновлено 26 мая 2024, 10:41
99
0

Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 4 позиции, Урсу обновил личный рекорд

Джованни Мпеши Перрикар ворвался в топ-100

26 мая 2024, 10:40 | Обновлено 26 мая 2024, 10:41
99
0
Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 4 позиции, Урсу обновил личный рекорд
ATP. Джованни Мпеши Перрикар

Эту неделю мужчины провели на кортах турнира ATP 250 в Женеве и в Лионе.

В Швейцарии в третий раз победил Каспер Рууд, он укрепился на 7-й позиции в мировом рейтинге.

В Лионе лучшим стал 20-летний Джованни Мпеши Перрикар. Это позволило ему дебютировать в первой сотне (66).

Новак Джокович пока что остается первой ракеткой мира.

Топ-10 рейтинга ATP

Виталий Сачко опустился на 3 позиции, но все еще остается во второй сотне. Илья Марченко и Вадим Урсу улучшили свое положение, у второго очередной личный рекорд. У остальных все не так радужно.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В чемпионской гонке топ-8 остался без изменений.

Чемпионская гонка ATP

По теме:
Хороший жребий для украинок, интрига у мужчин, Ига – у женщин
Стали известны победители турниров АТР 250 в Лионе и Женеве
Джокович признался, кто является главным фаворитом Ролан Гаррос 2024
Джованни Мпеши Перрикар Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Владислав Орлов Виталий Сачко
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Чехия разгромила Швецию и вышла в финал
Хоккей | 25 мая 2024, 17:53 1
ЧМ по хоккею. Чехия разгромила Швецию и вышла в финал
ЧМ по хоккею. Чехия разгромила Швецию и вышла в финал

Чехи у себя дома сыграют за золото

ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
Бокс | 25 мая 2024, 20:18 0
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри

Александр победил Тайсона и стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте

Промоутер Джошуа: «Мы не хотим, чтобы Усик проводил один бой в год»
Бокс | 25.05.2024, 22:18
Промоутер Джошуа: «Мы не хотим, чтобы Усик проводил один бой в год»
Промоутер Джошуа: «Мы не хотим, чтобы Усик проводил один бой в год»
Марсело Морено рассказал, как Шахтер выиграл борьбу за него у Реала
Футбол | 26.05.2024, 10:30
Марсело Морено рассказал, как Шахтер выиграл борьбу за него у Реала
Марсело Морено рассказал, как Шахтер выиграл борьбу за него у Реала
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 26 мая
Теннис | 26.05.2024, 08:05
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 26 мая
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 26 мая
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны безумные оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
Стали известны безумные оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
25.05.2024, 00:54 3
Футбол
Жирона с хет-триком Довбика и дублем Цыганкова отгрузила Гранаде 7 голов
Жирона с хет-триком Довбика и дублем Цыганкова отгрузила Гранаде 7 голов
25.05.2024, 00:05 61
Футбол
Менеджер звездного хевивейтера обвинил Усика в нарушении договоренности
Менеджер звездного хевивейтера обвинил Усика в нарушении договоренности
25.05.2024, 09:47 1
Бокс
МИЧЕЛ: «В этом матче Жирона боролась за Трофей Пичичи для Довбика»
МИЧЕЛ: «В этом матче Жирона боролась за Трофей Пичичи для Довбика»
25.05.2024, 05:57 5
Футбол
Довбик после хет-трика в Ла Лиге повторил достижение легендарного Шевченко
Довбик после хет-трика в Ла Лиге повторил достижение легендарного Шевченко
25.05.2024, 00:46 8
Футбол
Фьюри после мегафайта с Усиком признался, когда завершит карьеру
Фьюри после мегафайта с Усиком признался, когда завершит карьеру
25.05.2024, 01:44
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
26.05.2024, 07:00 4
Хоккей
Экс-чемпион мира: «Усик должен завершить карьеру»
Экс-чемпион мира: «Усик должен завершить карьеру»
26.05.2024, 07:01 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем