Суркис рассказал, сколько новых игроков собирается летом подписать Динамо
Это будут не только украинцы
Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о кадровых изменениях, которые летом произойдут в столичном клубе.
«Много трансферов не будет, это невозможно. Мы доверяем нашим украинским ребятам. Если мы кого-то и будем приглашать, то хороших игроков, а не для количества.
Мы будем усиливаться, у нас есть кандидатуры, и мы будем это делать. Это будут не только украинцы. Надеюсь, нам это удастся. Нам нужны два-три футболиста для усиления.
Кадровые потери? Не могу сейчас об этом говорить, мы обсудим это с главным тренером. Будем решать, кто пойдет в аренду, а кого заберем», – сказал Суркис.
Отметим, что «Динамо» завершило чемпионат на второй позиции с двумя очками отставания от «Шахтера» и в следующем сезоне будет соревноваться в квалификации Лиги чемпионов.
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