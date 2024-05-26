Суркис рассказал, сколько новых игроков собирается летом подписать Динамо

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о кадровых изменениях, которые летом произойдут в столичном клубе.

«Много трансферов не будет, это невозможно. Мы доверяем нашим украинским ребятам. Если мы кого-то и будем приглашать, то хороших игроков, а не для количества.

Мы будем усиливаться, у нас есть кандидатуры, и мы будем это делать. Это будут не только украинцы. Надеюсь, нам это удастся. Нам нужны два-три футболиста для усиления.

Кадровые потери? Не могу сейчас об этом говорить, мы обсудим это с главным тренером. Будем решать, кто пойдет в аренду, а кого заберем», – сказал Суркис.

Отметим, что «Динамо» завершило чемпионат на второй позиции с двумя очками отставания от «Шахтера» и в следующем сезоне будет соревноваться в квалификации Лиги чемпионов.