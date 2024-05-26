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  4. Суркис рассказал, сколько новых игроков собирается летом подписать Динамо
Украина. Премьер лига
26 мая 2024, 10:17 |
892
6

Суркис рассказал, сколько новых игроков собирается летом подписать Динамо

Это будут не только украинцы

26 мая 2024, 10:17 |
892
6
Суркис рассказал, сколько новых игроков собирается летом подписать Динамо
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о кадровых изменениях, которые летом произойдут в столичном клубе.

«Много трансферов не будет, это невозможно. Мы доверяем нашим украинским ребятам. Если мы кого-то и будем приглашать, то хороших игроков, а не для количества.

Мы будем усиливаться, у нас есть кандидатуры, и мы будем это делать. Это будут не только украинцы. Надеюсь, нам это удастся. Нам нужны два-три футболиста для усиления.

Кадровые потери? Не могу сейчас об этом говорить, мы обсудим это с главным тренером. Будем решать, кто пойдет в аренду, а кого заберем», – сказал Суркис.

Отметим, что «Динамо» завершило чемпионат на второй позиции с двумя очками отставания от «Шахтера» и в следующем сезоне будет соревноваться в квалификации Лиги чемпионов.

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Игорь Суркис Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Владимир Клепач Источник: Профутбол Digital
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Pavel_i_CO
Найбільша проблема - ЦЗ. Треба шукати за кордоном, в Україні проблема з цим амплуа. Коли підписували Віду, всі кричали, що він ніякий, а по факту - один з найкращих центральних захисників чемпіонату України за останні років 15. Ну і опорник потрібен. Бражко не зможе весь сезон вивозити один
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Умник
Не верю, пока не будет официально
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AK.228
Скільки!? Нуль
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