Довбик – один из самых результативных дебютантов Ла Лиги в XXI веке
Лучше по системе «гол+пас» в чемпионате Испании стартовал только Криштиану Роналду
Украинский легионер «Жироны» провел фантастический дебютный сезон в чемпионате Испании Артем Довбик провел фантастический дебютный сезон в чемпионате Испании, забив 24 гола и отдав 8 ассистов.
По системе «гол+пас» в Ла Лиге в XXI веке только один дебютант набрал больше очков – звездный португалец Криштиану Роналду в сезоне 2009/10 (26 голов + 9 ассистов).
Довбик выступил на уровне уругвайца Луиса Суареса, который в сезоне-2014/15 забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.
Топ-10 самых результативных игроков Ла Лиги в дебютном сезоне
- Криштиану Роналду («Реал», 2009/10) – 35 результативных действий (26+9);
- Артем Довбик («Жирона», 2023/24) – 32 (24+8);
- Луис Суарес («Барселона», 2014/15) – 32 (16+16);
- Роберт Левандовски («Барселона», 2022/23) – 30 (23+7);
- Радамель Фалькао («Атлетико», 2011/12) – 28 (24+4);
- Гарет Бэйл («Реал», 2013/14) – 28 (13+15);
- Руд ван Нистелрой («Реал», 2006/07) – 27 (25+2);
- Диего Форлан («Вильярреал», 2004/05) – 26 (25+1);
- Хавьер Савиола («Барселона», 2001/02) – 26 (17+9);
- Хамес Родригес («Реал», 2014/15) – 26 (13+13).
Отметим, что Артем сегодня должен официально стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании 2023/24.
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