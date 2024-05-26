Довбик – один из самых результативных дебютантов Ла Лиги в XXI веке

Украинский легионер «Жироны» провел фантастический дебютный сезон в чемпионате Испании Артем Довбик провел фантастический дебютный сезон в чемпионате Испании, забив 24 гола и отдав 8 ассистов.

По системе «гол+пас» в Ла Лиге в XXI веке только один дебютант набрал больше очков – звездный португалец Криштиану Роналду в сезоне 2009/10 (26 голов + 9 ассистов).

Довбик выступил на уровне уругвайца Луиса Суареса, который в сезоне-2014/15 забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.

Топ-10 самых результативных игроков Ла Лиги в дебютном сезоне

Криштиану Роналду («Реал», 2009/10) – 35 результативных действий (26+9); Артем Довбик («Жирона», 2023/24) – 32 (24+8); Луис Суарес («Барселона», 2014/15) – 32 (16+16); Роберт Левандовски («Барселона», 2022/23) – 30 (23+7); Радамель Фалькао («Атлетико», 2011/12) – 28 (24+4); Гарет Бэйл («Реал», 2013/14) – 28 (13+15); Руд ван Нистелрой («Реал», 2006/07) – 27 (25+2); Диего Форлан («Вильярреал», 2004/05) – 26 (25+1); Хавьер Савиола («Барселона», 2001/02) – 26 (17+9); Хамес Родригес («Реал», 2014/15) – 26 (13+13).

Отметим, что Артем сегодня должен официально стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании 2023/24.