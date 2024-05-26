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Испания
26 мая 2024, 09:59 | Обновлено 26 мая 2024, 10:04
1682
0

Довбик – один из самых результативных дебютантов Ла Лиги в XXI веке

Лучше по системе «гол+пас» в чемпионате Испании стартовал только Криштиану Роналду

26 мая 2024, 09:59 | Обновлено 26 мая 2024, 10:04
1682
0
Довбик – один из самых результативных дебютантов Ла Лиги в XXI веке
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский легионер «Жироны» провел фантастический дебютный сезон в чемпионате Испании Артем Довбик провел фантастический дебютный сезон в чемпионате Испании, забив 24 гола и отдав 8 ассистов.

По системе «гол+пас» в Ла Лиге в XXI веке только один дебютант набрал больше очков – звездный португалец Криштиану Роналду в сезоне 2009/10 (26 голов + 9 ассистов).

Довбик выступил на уровне уругвайца Луиса Суареса, который в сезоне-2014/15 забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.

Топ-10 самых результативных игроков Ла Лиги в дебютном сезоне

  1. Криштиану Роналду («Реал», 2009/10) – 35 результативных действий (26+9);
  2. Артем Довбик («Жирона», 2023/24) – 32 (24+8);
  3. Луис Суарес («Барселона», 2014/15) – 32 (16+16);
  4. Роберт Левандовски («Барселона», 2022/23) – 30 (23+7);
  5. Радамель Фалькао («Атлетико», 2011/12) – 28 (24+4);
  6. Гарет Бэйл («Реал», 2013/14) – 28 (13+15);
  7. Руд ван Нистелрой («Реал», 2006/07) – 27 (25+2);
  8. Диего Форлан («Вильярреал», 2004/05) – 26 (25+1);
  9. Хавьер Савиола («Барселона», 2001/02) – 26 (17+9);
  10. Хамес Родригес («Реал», 2014/15) – 26 (13+13).

Отметим, что Артем сегодня должен официально стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании 2023/24.

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Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик Криштиану Роналду Луис Суарес Роберт Левандовски Радамель Фалькао Гарет Бэйл Руд ван Нистелрой Диего Форлан Хавьер Савиола Хамес Родригес
Владимир Клепач Источник: X
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