Серлот травмировался и не сможет обойти Довбика в гонке бомбардиров Ла Лиги

25 мая проходит матч последнего 38-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Осасуна» и «Вильярреал».

28-летний норвежский форвард гостей Александер Серлот вышел на поле с первых минут.

На 17-й нападающий получил травму и был заменен на Хосе Моралеса.

Таким образом, Серлот, на счету которого 23 гола в текущем сезоне чемпионата Испании, уже никак не сможет обойти украинца Артема Довбика из «Жироны» в списке бомбардиров Ла Лиги 2023/24. У Довбика – 24 забитых мяча.

Теоретические шансы догнать Артема сохраняет Джуд Беллингем, который вместе с «Реалом» выйдет на матч против «Бетиса» 25 мая в 22:00 по Киеву. Однако англичанину нужно забить 5 голов, чтобы хотя бы сравняться с Артемом.

Фактически, Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги сезона 2023/24! 24 мая украинский форвард оформил хет-трик в ворота «Гранады».