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  4. Серлот травмировался и не сможет обойти Довбика в гонке бомбардиров Ла Лиги
Испания
25 мая 2024, 15:31 |
7192
27

Серлот травмировался и не сможет обойти Довбика в гонке бомбардиров Ла Лиги

Фактически, Артем уже стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании 2023/24!

25 мая 2024, 15:31 |
7192
27
Серлот травмировался и не сможет обойти Довбика в гонке бомбардиров Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Серлот

25 мая проходит матч последнего 38-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Осасуна» и «Вильярреал».

28-летний норвежский форвард гостей Александер Серлот вышел на поле с первых минут.

На 17-й нападающий получил травму и был заменен на Хосе Моралеса.

Таким образом, Серлот, на счету которого 23 гола в текущем сезоне чемпионата Испании, уже никак не сможет обойти украинца Артема Довбика из «Жироны» в списке бомбардиров Ла Лиги 2023/24. У Довбика – 24 забитых мяча.

Теоретические шансы догнать Артема сохраняет Джуд Беллингем, который вместе с «Реалом» выйдет на матч против «Бетиса» 25 мая в 22:00 по Киеву. Однако англичанину нужно забить 5 голов, чтобы хотя бы сравняться с Артемом.

Фактически, Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги сезона 2023/24! 24 мая украинский форвард оформил хет-трик в ворота «Гранады».

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Александер Серлот Артем Довбик Ла Лига чемпионат Испании по футболу лучший бомбардир бомбардиры Трофей Пичичи Вильярреал травма Осасуна Жирона
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 28
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samird
Ось і все! Я ж казав, що шанси на першість у Артема зберігаються після чудового вчорашнього перформансу. Сьорлота дещо шкода - він видав суперово друге коло. Але ми вболіваємо за своїх. Вітання Артему Довбику! Заслужив!
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+14
Pavel_i_CO
Вітання Артему. Забив стільки ж в ЛаЛізі, як і праймовий Шева в Серії А... На расєє і у прорасіянських зараз палає так, як НПЗ на кубанє
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+9
Показать Скрыть 3 ответа
vitaha33
Вітаємо Артема - нашого пічічі!!!
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+9
fifa2020
Ввійшов в історію і Україну записав) Красава!
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+8
Boodya
Це ж треба, щоб так все круто зрослося☺️
Сподіваюсь без сюрпризів закінчиться цей тур)
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+5
OKs100
Интересно, что в топ 5 по забитым голам по сезону, 4 игрока ростом 185+ см и весом под 90 кг. То есть, можно говорить, что сейчас высокие таргетмены, это мета-форварды. Маленькие, техничные и очень быстрые не настолько эффективные. 
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+4
Fanat
Український Пічічі для Каталонії)))
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+4
Alehandro
Достойний був конкурент. Стільки голів за 8-у команду чемпіонату забити - не так просто. Вболівальники Мідтьюланда зараз трошки в шоці, шо два їх колишні нападники стали найкращими бомбардирами ЛаЛіги)
Чекаємо від Артема не меншої результативності на ЧЄ!
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+2
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Koze_Bayan
яка сумна новина)
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+2
tato88
Ураааа!!!) радий ппц)
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+2
sherloks11
Серлот забив 4 м'ячі Луніну. Я вважаю,що це був злив клубом нашого голкіпера,щоб на фінал поставити Куртуа. Сьогодні був покараний перший учасник цього "злочину". А наступної суботи буде покараний другий.
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+1
expik2ua
Радоваться травме это петушиное дело.. Тёма молодчик, все что мог вчера сделал)
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+1
SamojlovS
А без некоторого везения - такие достижения не обходятся никогда. 
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0
SamojlovS
Да, не повезло норвежцу. Что ж - тем ценнее достижение Артема, что он его, пусть со множеством пеналей, но отстоял в противостоянии с другими сильнейшими голеадорами. 
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-2
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OKs100
Неплохо, как для ознакомительного сезона на уровне топ 5 лиг. Дальше должен забивать по 30+ голов за сезон. Если бы не тот сбой Жироны, когда у него была голевая засуха... 
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-2
box2box
Голбік проплатив нанесення травми?
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-25
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