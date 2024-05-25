Серлот травмировался и не сможет обойти Довбика в гонке бомбардиров Ла Лиги
Фактически, Артем уже стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании 2023/24!
25 мая проходит матч последнего 38-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Осасуна» и «Вильярреал».
28-летний норвежский форвард гостей Александер Серлот вышел на поле с первых минут.
На 17-й нападающий получил травму и был заменен на Хосе Моралеса.
Таким образом, Серлот, на счету которого 23 гола в текущем сезоне чемпионата Испании, уже никак не сможет обойти украинца Артема Довбика из «Жироны» в списке бомбардиров Ла Лиги 2023/24. У Довбика – 24 забитых мяча.
Теоретические шансы догнать Артема сохраняет Джуд Беллингем, который вместе с «Реалом» выйдет на матч против «Бетиса» 25 мая в 22:00 по Киеву. Однако англичанину нужно забить 5 голов, чтобы хотя бы сравняться с Артемом.
Фактически, Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги сезона 2023/24! 24 мая украинский форвард оформил хет-трик в ворота «Гранады».
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