Антон ЦАРЕНКО: «В Динамо каждый всегда бьется друг за друга»

Атакующий полузащитник киевского «Динамо» Антон Царенко подвел итоги поединка с «Рухом» (2:1) в матче 30-го тура АПЛ. 19-летний футболист забил победный гол в матче.

– Это был последний матч сезона, поэтому нужно было показать достойный футбол перед собой и болельщиками. Думаю, мы заслужили результат своей игрой тем, как мы сражались, несмотря на турнирное положение. Мы показали хорошую игру и одержали победу.

– Расскажи о своем голе, первом для тебя в сезоне.

– Была хорошая атака, начался какой-то сумбур в штрафной площади «Руха». Так получилось, что мяч отскочил ко мне. Получилось поразить ворота и забить гол. Если честно, я очень рад, ведь у меня была травма, и этот мяч помог мне психологически. Также он помог команде одержать сегодня победу.

– «Рух» сегодня сражался за еврокубки, а в «Динамо» сегодня сыграли футболисты, которые меньше играли в течение сезона. Ощущалось ли это давление от «Руха», эта мотивация?

– У нас есть команда и каждый бьется всегда друг за друга. Несмотря на то, кто выходит в стартовом составе, а кто на замену всегда нужно показывать уровень, давать стимул и конкуренцию, чтобы быть в команде «Динамо» Киев.

– Подведи личные итоги сезона.

– Как видите, получал мало игрового времени. Но это второстепенно. Меня немного выбила из колеи травма. Но я не останавливался, работал, знал, что я это делаю для себя. В первую очередь, нужно было восстановиться и помочь команде, несмотря на то, в каком положении мы находились.

«В Динамо каждый всегда бьется друг за друга»