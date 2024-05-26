Эрик ТЕН ХАГ: «Мы провели сильную игру. Я горжусь своими футболистами»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о победе команды в Кубке Англии. «Красные дьяволы» в решающем матче минимально обыграли «Манчестер Сити».

«Мои комплименты команде. Мы показали игру, соответствующую нашей индивидуальности. Очень сильную. Вы видели, как мы можем играть, когда у нас в составе есть определенные игроки. Некоторые из них даже не были полностью готовы к матчу, но игра была очень хорошей.

Я говорю журналистам это весь год – когда игроки здоровы, мы можем показывать хороший футбол. Очень хорошее выступление против лучшей команды мира.

Такие матчи становятся еще важнее, когда ты играешь с командой из своего собственного города. Игроки проявили стойкость, и я горжусь ими».

Критика в наш адресс? У нас не было игроков. Мы не всегда показывали хороший футбол – определенно нет, – но нам постоянно приходилось идти на компромиссы, и в такой ситуации ты не можешь играть в тот футбол, в который хочешь.

За два года в нашем распоряжении был полный состав был всего два, три или четыре раза. Даже сегодня нам не хватало таких выдающихся игроков, как Харри Магуайр, Люк Шоу и Каземиро», – сказал главный тренер МЮ.