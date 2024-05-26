СВАТОК: «Рады, что в последнем туре добыли победу. Проявили характер»

Защитник «Днепра-1» Александр Сваток доволен, что в последнем туре УПЛ сезона 2023/2024 удалось одержать победу над «Черноморцем» (2:0).

– Мы очень рады тому, что в заключительном туре одержали победу. Выполнили задание и попали в квалификацию еврокубков. Теперь стало немного легче, ведь после того, как мы стартовали во второй части сезона, появились сомнения, сумеем ли выполнить эту задачу. Рады тому, что команда проявила сегодня характер, все очень дисциплинированно сыграли, было видно у всех желание. Вообще очень приятное впечатление осталось после матча.

– Когда один за другим выпали из состава Бабенко, Пихаленок – руки не опускались?

– Да, конечно, что нам не хватало этих футболистов, но в команде есть кем их заменить. Ребята вышли на поле с большим желанием и выполняли все установки. В Днепре всегда были команды с хорошим характером, и ребята вышли сражаться друг за друга и одержали победу.

– Начало матча было очень нервным, неназначенные пенальти. Возмущение было велико?

– Не знаю, было или не было, но судья принимает решение. Если решили не ставить, значит, так оно и есть.

– Теперь ближайшая цель Евро-2024. Переключаешься мыслями на сборную? Какие надежды?

– Да, теперь все мысли о национальной команде. Надежда – выйти из группы и пройти как можно дальше.